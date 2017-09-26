TKP Yeni Güçler: “Yemlik Arpa Zammı İptal Edilmeli”

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler, yemlik arpaya zam kararının yanlış olduğunu belirterek, zammın iptal edilmesi gerektiğini kaydetti.

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler, yemlik arpaya zam kararının yanlış olduğunu belirterek, zammın iptal edilmesi gerektiğini kaydetti.

TKP Yeni Güçler Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu yaptığı yazılı açıklamada, yeni hasat dönemi olan mayıs ayına kadar 8 ay gibi çok uzun bir süre olduğunu, üreticinin 8 ay boyunca yemlik arpayı pahalıya satın alarak üretim yapmak zorunda kalacağını kaydetti.

Davulcu, zammın yurttaşlara et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünlerinin zamlanması olarak yansıyacağını kaydetti.

TÜK yönetiminin zamma gerekçe olarak yemlik arpa fiyatının dünya piyasalarındaki yükselişini gösterdiğini ifade eden Davulcu, bu gerekçenin TÜK’ün kuruluş amaçlarına aykırı olduğunu öne sürdü.

TÜK Kuruluş Yasası’na atıfta bulunan Davulcu, “Bu maddenin gereği olarak TÜK yönetimi KKTC’de iyi kalitede ve yeterli miktarda yemlik arpa bulundurmak zorundaydı. Eğer yasanın kuruma yüklediği görevi yerine getirmiş olsalardı dünya piyasalarındaki fiyat değişiminden etkilenmemiş ve yemlik arpaya zam yapmış olmayacaklardı” ifadelerini kullandı.