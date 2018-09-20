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TKP Yeni Güçler Yarın Maliye Bakanlığı Önünde Eylem Yapacak

GENEL BAŞKAN ÇAKICI, “VİCDANSIZ ZAM KASIRGASINA KARŞI ‘İNSAF’ DİYENLERİ VE ‘DİRENME’ KARARLILIĞINDA OLANLARI” SAAT 11.00’DE BAŞLAYACAK EYLEME ÇAĞIRDI

TKP Yeni Güçler Yarın Maliye Bakanlığı Önünde Eylem Yapacak

GENEL BAŞKAN ÇAKICI, “VİCDANSIZ ZAM KASIRGASINA KARŞI ‘İNSAF’ DİYENLERİ VE ‘DİRENME’ KARARLILIĞINDA OLANLARI” SAAT 11.00’DE BAŞLAYACAK EYLEME ÇAĞIRDI

20 Eylül 2018 Perşembe 11:55
TKP Yeni Güçler Yarın Maliye Bakanlığı Önünde Eylem Yapacak

GENEL BAŞKAN ÇAKICI, “VİCDANSIZ ZAM KASIRGASINA KARŞI ‘İNSAF’ DİYENLERİ VE ‘DİRENME’ KARARLILIĞINDA OLANLARI” SAAT 11.00’DE BAŞLAYACAK EYLEME ÇAĞIRDI

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) yarın sabah saat 11.00’de “zam kasırgasına dur demek ve direniş için” Maliye Bakanlığı önünde eylem düzenleyeceğini açıkladı.

Parti Başkanı Mehmet Çakıcı yaptığı yazılı açıklamada, ülkede resmi para birimi olarak kullanılan Türk Lirası’ndan kaynaklanan krizin, hükümet ve sermaye tarafından fırsata dönüştürüldüğünü savundu.

Çakıcı, TL'nin değer kaybının ithal malların fiyatlarına yansımaması için hükümet tarafından ithalatçı sermaye lehine alınan vergi bağışıklığı içerikli tüm önlemlere rağmen, dövizle bağlantılı olsun olmasın tüm mal ve hizmetlere yüzde 100'ü aşan oranlarda zamlar yapıldığını kaydetti.

“ÖNCE FIRTINA, ŞİMDİ DE KASIRGA”

Çakıcı açıklamasında, “Zam rüzgârı önce fırtınaya, şimdi de hükümetin akaryakıta yaptığı zamlarla kasırgaya dönüştü” ifadelerini kullandı.

Toplumun ezici çoğunluğunu oluşturan dar ve sabit gelirli kesimlerin gelirlerinin sabit tutulurken, giderlerin bir çırpıda ikiye katlanarak görülmedik boyutlarda bir sömürü ortamı oluşturulduğunu ifade eden Çakıcı, zamlara karşı dar ve sabit gelirli kitlelerin hızla eriyen alım gücünü koruyacak önlemler almanın hiçbir otoritenin aklının ucundan geçmediğini iddia etti.

Mehmet Çakıcı, zam yapmanın, krizden çıkış yolu olmadığını belirterek, hayat pahalılığı ödeneği ve asgari ücret uygulama sürelerinin kısaltılmasını istedi.

Halkı birlikte mücadeleye çağıran Çakıcı, “Bu vicdansız zam kasırgasına karşı ‘insaf’ diyenleri ve ‘direnme’ kararlılığında olanları yarın Maliye Bakanlığı önünde, saat 11.00'de yapılacak protesto eylemine birlikte olmaya ve omuz omuza direnç ortaya koymaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.


Son Güncelleme: 20.09.2018 14:56
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