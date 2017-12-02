TKP YENİ GÜÇLER VE BKP DEĞİŞİM VE KURTULUŞ İTTİFAKI DOĞANCI'DAYDI

ZCAN: “ÜRETİMİ DESTEKLEYECEĞİZ, KOOPERATİFÇİLİĞİ GELİŞTİRECEĞİZ VE YENİ BİR FAİZ YASASI YAPIP HALKIN RAHATLAMASINI SAĞLAYACAĞIZ”Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler ile Birleşik Kıbrıs Partisi Değişim ve Kurtuluş İttifakı, Doğancı köyünü ziyaret etti.Toplantıda, BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, TKP-Yeni Güçler Başkanı Mehmet Çakıcı ve Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı birer konuşma yaptı.BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, bir üretim merkezi olan Doğancı ve bölge halkının büyük sıkıntıda olduğunu, üretimin büyük oranda durduğunu belirterek bunun en büyük sebebinin gelmiş-geçmiş hükümetlerin üretimi desteklemeyen siyasetleri olduğunu söyledi.“TKP-Yeni Güçler ve BKP İttifakı bu kötü gidişi değiştirmeye adaydır” diyen İzcan, “Üretimi destekleyeceğiz, kooperatifçiliği geliştireceğiz ve yeni bir faiz yasası yapıp halkın rahatlamasını sağlayacağız. Ülke kaynaklarının verimli kullanılması durumunda biz birbirimize yeteriz. Sermaye guruplarını vergilendirerek yeterli kaynak yaratılabilir” ifadelerini kullandı.TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı da yaptığı konuşmada, halkın kurtuluşu için çok değişik kesimlerin bir araya gelerek, bir güç oluşturduğunu belirterek, esas amaçlarının ülkedeki bu yıkımı durdurmak ve halkı barış, huzur ve refaha ulaştırmak olduğunu söyledi.“Bu ülkede vergi adaletini sağlayacağız” diyen Mehmet Çakıcı, “Büyük otel sahipleri, üniversite patronları, hatırlı sermaye sahipleri vergi ödemiyor, bizim iktidarımızda herkes gibi onlar da vergilerini ödeyecekler. Yaratacağımız kaynaklarla işsiz gençlerimize iş imkanları yaratacağız, her eve bir maaş girecek düzenlemeler yapacağız, sağlık ve eğitimde köklü reformlar yapıp parasız eğitim ve sağlık hizmetini sunacağız, insanlarımız özelde de ücretsiz sağlık hizmeti alabileceklerdir” dedi.“Sizden bütün bunları yapmak için destek istiyoruz” diyen TKP-Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, “Bizler verdiğimiz sözlerin arkasında duran insanlarız, sizin içinizden çıkan bu toprağın yetiştirdiği evlatlarınızız” diyerek, halkı TKP-Yeni Güçler ve BKP İttifakına mühür vurmaya çağırdı.