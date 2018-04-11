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TKP YENİ GÜÇLER: “ULUSAL HAVA YOLU ŞİRKETİ KURULMASI KAÇINILMAZ”

TKP YENİ GÜÇLER: “ULUSAL HAVA YOLU ŞİRKETİ KURULMASI KAÇINILMAZ”

11 Nisan 2018 Çarşamba 15:34
TKP YENİ GÜÇLER: “ULUSAL HAVA YOLU ŞİRKETİ KURULMASI KAÇINILMAZ”
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TKP YENİ GÜÇLER: “ULUSAL HAVA YOLU ŞİRKETİ KURULMASI KAÇINILMAZ”


Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu, ulusal hava yolu şirketinin kurulmasının kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti.
TKP Yeni Güçler Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu yaptığı yazılı açıklamada, KKTC'nin hava ulaşımının Türkiye menşeli özel hava yolu şirketleri tarafından sağlanmakta olduğuna dikkat çekerek, özel şirketlerin faaliyetlerinde en önemli unsurun karlılık olduğunu, karlılık oranının azalmasının sefer sayılarının azalmasına veya tümüyle kaldırılmasına yol açabilmekte olduğunu kaydetti.
“Bu bakımdan, hava ulaşımı sektöründe denge unsuru olmak üzere KKTC'nin ulusal bir havayolu şirketine sahip olması elzem hale gelmiştir” diyen Davulcu, hava yolu ulaşımının KKTC ekonomisi için hayati öneme sahip olduğunu ve özel hava yolu şirketlerinin daha çok kar mantıklı tercihlerine bırakılamayacağını belirtti.
Davulcu, hükümete ulusal hava yolu şirketi kurulması için hemen harekete geçilmesi çağrısında bulunarak, bu yönde başlatılacak girişimin partisi ve halk tarafından heyecanla destekleneceğini vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet DavulcuToplumcu Kurtuluş Partisi
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