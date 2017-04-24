TKP Yeni Güçler Türkmenköy Örgütü kuruldu.

TKP Yeni Güçler’den yapılan açıklamaya göre, Türkmenköy’de gerçekleştirilen toplantıya TKP Yeni Güçler Mağusa İlçe Başkanı Tamer Karakaşlı, Mağusa İlçesi Yönetim Kurulu üyeleri Serpil Çağansel, Sonay Adem, Ali Gulle, Murat Akın ve Mustafa Emiroğulları da katıldı.

Toplantıda yapılan seçimde Türkmenköy Örgütü Başkanlığına Ertan Namıkkemaloğlu getirilirken, diğer görevlere şu kişiler seçildi:

Sekreter Mehmet Yalık, sayman Kemal Cesuroğlu, faal üyeler Visap Aytuğ, Musa Kızılşahin, Mustafa Şenkasap ve Mehmet Yaşar Sakallı.

TKP Yeni Güçler Mağusa İlçe Başkanı Tamer Karakaşlı yaptığı konuşmada, TKP Yeni Güçler’in emekçinin partisi olduğunu ve emekçinin hakkını sonuna kadar savunmak için kurulduğunu söyledi.

Karakaşlı, halkın; hesap soran, sermayeye esir olamayan ve emekçinin hak ve hukukunu sonuna kadar savunacak bir siyasi arayış içinde olduğunu, TKP Yeni Güçler’in de bu amaç için kurulduğunu ve bu gücü de emekçi halktan alarak, yoluna devam edeceğini söyledi.

Karakaşlı, son iki günde işlenen cinayetlerde, hükümet edenlerin de suçlu olduğunu ve yasaların yetersiz kaldığını savundu.