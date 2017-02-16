TKP Yeni Güçler: “süreci Kesintiye Uğratmak Değil, Aklıselimle Hareket Edip Çözüm Yolunu Zorlamalılar"

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Kurucular Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu, liderleri “kişisel fevri davranışlarla müzakere zeminini tehlikeye atmak yerine aklıselimle daha serinkanlı davranarak çözüm yolunu zorlamaya” davet etti.

Yazılı bir açıklama yapan Davulcu, “Hatırlatmak isteriz ki, Kıbrıs’ın ve Kıbrıslı toplumların barış ve refahı içeren geleceği federal çözüm şeklindedir” ifadelerini kullandı.

“Yarım yüzyıldan beridir süregelen Kıbrıs sorununda çözüme yaklaşılmasına karşın uğranan başarısızlıkların, her seferinde sorunun çözümünü ertelemekle kalmadığını, Kıbrıslılar üzerinde bu sorunun müzakereler yoluyla çözülebileceğine olan inancı da zayıflattığını” savunan Davulcu, “Uzun müzakere tarihimizde ilk kez bir uluslararası konferans boyutuna geçildiği ve çözüme en yakın noktada bulunulduğu bu dönemde, emperyalizmin hizmetçisi olan faşist unsurların etkisiyle Rum Temsilciler Meclisi’nde alınan Plebisitin kutlanması kararı ne kadar kabul edilemezse, bu karar nedeniyle kaos ortamı yaratıp müzakere sürecine kesintiye uğratma gayretleri de kabul edilemezdir” ifadelerini kullandı.

Davulcu, “Bugün yapılan liderler görüşmesinde yaşanan kişisel fevri davranışların bedelini yarınlarda Kıbrıs’ın genç evlatları ödemek durumunda kalacaktır. Hiç kimsenin arzu etmediği böylesi kötülük tehlikesinin bir an bile göz önünden uzak tutulmaması gerekmektedir. Bu bağlamda liderleri kişisel fevri davranışlarla müzakere zeminini tehlikeye atmak yerine, aklıselimle daha serinkanlı davranarak çözüm yolunu zorlamaya davet ederiz. Hatırlatmak isteriz ki, Kıbrıs’ın ve Kıbrıslı toplumların barış ve refahı içeren geleceği federal çözüm şeklindedir” dedi.