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27 Şubat 2017 Pazartesi 13:08

TKP Yeni Güçler Örgütlenme Çalışmaları Kapsamında Pınarlı Köyünde Örgüt Kurdu

TKP Yeni Güçler Örgütlenme Çalışmaları Kapsamında Pınarlı Köyünde Örgüt Kurdu
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Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) örgütlenme çalışmaları kapsamında Pınarlı köyünde örgüt kurdu.

TKP Yeni Güçler’den yapılan açıklamaya göre Pınarlı Örgüt Başkanlığına Narin Güler getirilirken; Yönetim Kurulu, Zalihe Bayramoğlu, Melin Şefikoğlu, Sinan Pınardan, Halil Şensoy, Özcem Güler ve İdris Bayramoğluları’ndan oluştu.

Örgüt için Pınarlı’da düzenlenen törene TKP Yeni Güçler Kurucular Kurulu Başkanı Mehmet Çakıcı, Sonay Adem, Ali Gülle, Mustafa Emiroğulları, Mehmet Davulcu, Tamer Karakasli ve partililer katıldı.

Etkinlikte konuşan Çakıcı, TKP Yeni Güçler’in kurulduğu ilk günden itibaren tüm bölgelerde örgütlenme çalışmalarına ağırlık verdiklerini ve yoğun bir şekilde çalışmalara başladıklarını dile getirdi. Çakıcı örgütlenme çalışmaları çerçevesine Pınarlı Örgütün oluşturulmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti ve örgütün kurulmasında emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür etti.

TKP Yeni Güçler Kurucular Kurulu Başkanı Mehmet Çakıcı, "Geniş bir kitleye hitap eden ve merkezde yer alan bir parti oluşturduklarını" söyledi ve hedeflerinin ilk seçimde iktidar olduğunu kaydetti.

TKP Yeni Güçler olarak sokağa hızlı çıktıklarını söyleyen Çakıcı, Kıbrıs Türk halkından olumlu tepkiler aldıklarını, TKP Yeni Güçler’e siyasi yelpazenin farklı kesiminden vatandaşın üye olduğunu dile getirdi.

Çakıcı, bazı siyasi partilerle güç ve iş birliği çalışması başlattıklarını, bu çerçevede ilk olarak Sosyal Demokrat Parti (SDP) ve Birleşik Kıbrıs Partisi ( BKP) ile görüşmeler yapıldığını, Sosyal Demokrat Parti ( SDP) ile yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edilerek, güçlerin birleştirilmesi konusunda büyük ölçüde anlaşma sağlandığını, yakın zamanda varılan uzlaşının kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı.

Çakıcı “ülke siyasetine yeni bir soluk, yeni bir alternatif yaratacaklarını” ve ilk seçimlerde iktidara geleceklerini söyledi.

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