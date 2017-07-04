TKP Yeni Güçler, Öğle Saatlerinde Açık Alanda Güneş Altında Çalışmanın Yasaklanmasını Talep Etti

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Sekreteri Sonay Adem, öğle saatlerinde açık alanda güneş altında çalışmanın derhal yasaklanmasını talep etti.

Adem, hükümeti eleştirdiği yazılı açıklamasında, son günlerde iklim koşullarının yarattığı aşırı sıcaklara da değinerek şöyle devam etti:

“İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın uygulanmaması için inatla sürdürülen tutum anlaşılır gibi değildir. Bir avuç efendi daha çok kar elde edebilsin diye, maliyetler aşağıya çekilebilsin diye, insan hayatının bu kadar ucuz değerlendirilmesi kabul edilebilir değil.

Dün yaşanan iş cinayetinden sonra, bu cinayetlerin durdurulabilmesi için savcılığın derhal girişim yapması gerekiyor. Bu yaşananlar seri cinayete girer noktaya ulaşmıştır.

Ayrıca İş Yasası’nın 35.ve 36. Maddeleri çerçevesinde sağlık uzmanlarının çağrıları da dikkate alınarak öğle saatlerinde açık alanda güneş altında çalışmak derhal yasaklanmalıdır”.

Yürürlükte olan Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde Pazar günleri her türlü inşaat ve inşaat amaçlı malzeme taşıma faaliyetlerinin de derhal durdurulmasını isteyen Adem, bu konuda gereğinin acilen yapılmasını talep etti.