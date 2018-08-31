TKP Yeni Güçler müzakerelerin devamı için çağrı yaptı

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler, adada çözüme ulaşılması için ilgili tüm kesimlere, İsviçre’de görüşmelerin kaldığı yerden devamı için çağrı yaptı.



TKP Yeni Güçler tarafından 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle yayımlanan mesajda, Dünyanın en eski siyasi sorunu konumundaki Kıbrıs sorunuyla ilgili çözüm arayışlarının yok seviyesinde olduğunu, mevcut statükonun çok yönlü çıkarlarıyla birçok kesim tarafından benimsenmiş olduğu ifade edildi.



Statükoyu çözüm ve barış ortamı olarak kabul etmenin mümkün olmadığı kaydedilen açıklamada, “Kıbrıs sorununun çözümü mümkündür. Bunun için eksik olan tek şey, Kıbrıslı toplumların bu yönde irade ortaya koymasıdır” dedi.



Açıklamada, Kıbrıs sorununa çözüm bulunması amacıyla görüşmelerin CrtansMontana'da(İsviçre’de garantör ülkelerin katılımıyla yapılan konferansta) kaldığı yerden yeniden başlayıp mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılması için tüm kesimleri gecikmeksizin bir araya gelmeye çağırıldı.



Dünyada sıcak savaşların devam ettiği, savaşları sonlandırmak için çaba harcaması gereken uluslararası kuruluşların yetersiz ve etkisiz durumda olduğu kaydedilen açıklamada, ABD ve başkanı “savaş kışkırtıcısı” olarak tanımlandı.



