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TKP YENİ GÜÇLER MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TÜRK-SEN’İ ZİYARET ETTİ

TKP YENİ GÜÇLER MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TÜRK-SEN’İ ZİYARET ETTİ

26 Aralık 2017 Salı 13:42
TKP YENİ GÜÇLER MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TÜRK-SEN’İ ZİYARET ETTİ
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Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) milletvekili adayları, seçim ziyaretleri kapsamında Türk-Sen’i ziyaret etti. 

TKP Yeni Güçler’den yapılan açıklamaya göre Genel Başkan Mehmet Çakıcı, ziyarette yaptığı konuşmada, “Değişim Kurtuluştur” sloganıyla yola çıktıklarını belirtti.

40 yıldır çalışanların, emekçilerin,  orta direğin ezildiğini savunan Çakıcı, bu konulara taraf olduklarını ifade etti ve “Diğer partilerden farkımızı da bu şekilde ortaya koyuyoruz” dedi.  

“SENDİKALAŞMANIN ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ”

Adalet, eşitlik, demokrasi, insan hakları gibi kavramların TKP Yeni Güçler için öncelikli konuları olduğunu belirten Çakıcı, hükümete gelmeleri durumunda çalışanların sorunlarına kulak vererek sendikalaşmanın önünü açacaklarını savundu.
Çakıcı, TKP Yeni Güçler’in kamuoyu araştırmalarını bir kenara bıraktığını da belirterek, “Son yapılan anketlerde kilit parti olduğumuzu ortaya koyduk” dedi.

“KTHY YENİDEN KURULACAK”

Birilerine peşkeş çekilen stratejik kurumlara karşı tavırlarının da çok net olduğunu belirten Çakıcı, başta Elektrik Kurumu ve Telefon Dairesi olmak üzere diğer kurumlarda özelleştirme uygulamaları yerine özerkleştirme yoluna gidileceğini kaydetti.

Seçim bildirgesinde de bu konulara yer verildiğini ifade eden Çakıcı, “Kendi kurumlarımıza sahip çıkacağız, peşkeş çekilmesinin önüne geçmek için gerekli iradeyi göstereceğiz” şeklinde konuştu. 

Çakıcı, hava ulaşımındaki pahalılığı önlemek için Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın yeniden kurulacağını savunarak haksız rekabetin önlenebilmesi adına turların denetim altına alınacağını belirtti. Partizanlıkların ve usulsüzlüklerin üzerine gideceklerini de söyleyen Çakıcı, daha önce hükümette olmadıkları için bir korkuları olmadığını kaydetti.  

Geçmiş hükümetler ve bu dönemde ülkede rüşvet ve yolsuzluklar olduğunu iddia eden Çakıcı, bunların mutlak suretle üzerine gidilerek hesap sorulacağını kaydetti.

“MAAŞSIZ EV KALMAYACAK”

Her eve bir maaşın projelerinden biri olduğunu kaydeden Çakıcı, bu konuda yapılan saldırıların nedenini anlayamadığını, devletin üstlenmesi gereken görevi kendileri üstlenerek, gerekli çalışmaları yaptıklarını belirtti. 

Çakıcı, işsiz kalan vatandaşlara sosyal güvenlik yatırımına bakmaksızın işsizlik gelirinin sağlanacağını, hiçbir evin maaşsız kalmayacağını ileri sürdü.

Çakıcı, işsizlik parası, sosyal yardım ve aç kalan insanlarımızla ilgili devletin ortaya koyacağı bir yükümlülüğün, ne zamandır suç olduğunu da sordu.

Anahtar Kelimeler:
TkpTürk Sen
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