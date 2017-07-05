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05 Temmuz 2017 Çarşamba 12:30

TKP-yeni Güçler, Liderlere Kıbrıslı Bir Siyasi Çözüme Ulaşmaları Çağrısını Yineledi

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı,&nbsp; Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Anastaisadis’e&nbsp; öncelikli olarak “Kıbrıslı halkların çıkarlarını gözeterek, Kıbrıslı bir çözüm bulmak için karşılıklı al-ver yapmak suretiyle Kıbrıslı siyasi bir çözüme ulaşmaları için” bir kez daha çağrı yaptı.

TKP-yeni Güçler, Liderlere Kıbrıslı Bir Siyasi Çözüme Ulaşmaları Çağrısını Yineledi
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Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Anastaisadis’e öncelikli olarak “Kıbrıslı halkların çıkarlarını gözeterek, Kıbrıslı bir çözüm bulmak için karşılıklı al-ver yapmak suretiyle Kıbrıslı siyasi bir çözüme ulaşmaları için” bir kez daha çağrı yaptı.

TKP-Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs sorununa çözüm bulunması amacıyla İsviçre’nin Crans- Montana kasabasında sürdürülen müzakerelerin beklenen verimlilikte ilerlememesinin endişe verici olduğunu kaydetti.

Çakıcı, “Özü itibarıyla Kıbrıslı halkların federal bir çatı altında barış içinde yaşaması arayışı olması gereken müzakerelerin garantör ülkeler ile Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletlerinin Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’deki çıkar pazarlığına dönüşüyor görünmesi ayrıca endişe konusudur” dedi.

Müzakerelerin yurt dışına taşınma nedeninin, al-ver diye isimlendirilen sürecin kapalı ve özel bir ortamda yapılabilmesi olduğuna vurgu yapan Çakıcı, Kıbrıslı tarafların  çözün hedefini zorlamak yerine  aynı noktada durup kendini tekrarlamanın ötesine geçemediğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’nin görevinin müzakere sürecini gözetme ve desteklemekle sınırlı olduğuna dikkat çeken Çakıcı, BM Genel Sekreteri’nden daha fazlasını isteme girişimi, sürece baskı talebi anlamında ve yanlış olduğunu savundu.

Çakıcı, dış baskılarla varılacak bir anlaşmanın, Kıbrıs sorununa çözüm getirmeyeceğinin geçmiş deneyimlerle bilinmekte olduğunu da sözlerine ekledi.

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