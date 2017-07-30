Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Temmuz 2017 Pazar 13:44

TKP Yeni Güçler Kadrolarını Genişletmeye Devam Ettiğini Kaydetti

TKP Yeni Güçler, kadrolarını genişletmeye devam ettiğini kaydetti.

TKP Yeni Güçler Kadrolarını Genişletmeye Devam Ettiğini Kaydetti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

 TKP Yeni Güçler, kadrolarını genişletmeye devam ettiğini kaydetti.

TKP Yeni Güçler’den yapılan açıklamada, partiye, başka partilerden  yeni katılımlar olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, TKP Yeni Güçler Mağusa İlçe Başkanı Tamer Karakaşlı, katılımlarla ilgili  yaptığı konuşmada, TKP Yeni Güçlerin emekçinin partisi olduğunu ve emekçilerin hakkını sonuna kadar savunmak için kurulduğunu söyledi.

Karakaşlı, halkın beklentisinin hesap soran, sermayeye esir olamayan ve emekçinin hak ve hukukunu sonuna kadar savunacak bir siyasi olduğunu ifade ederek, TKP Yeni Güçler’in de bu amaçla var olduğunu ve bu gücü de emekçi halktan alarak, yoluna devam edeceğini söyledi.

Karakaşlı, “UBP-DP hükümetinin, pervasızca KKTC’nin geleceğinin haklarını peşkeş çektiğini”  iddia ederek, asgari ücrete yapılan artışın açlık sınırının altında bir artış olduğunu, kabul edilir olmadığını da kaydetti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne-Çatalköy İmar Planı Süreci Girne-Çatalköy İmar Planı Süreci
Batı Bölgesi Turizm Vizyonu Günleri… Batı Bölgesi Turizm Vizyonu Günleri…
Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi İle Türksoy Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi İle Türksoy Arasında...
Arıklı:”Maronitlerin Dönüşü Yasal Zemine Oturtulmalı” Arıklı:”Maronitlerin Dönüşü Yasal Zemine Oturtulmalı”
Hayaldi, Gerçek Oldu... Tepe Delindi, Karşısı Göründü! Hayaldi, Gerçek Oldu... Tepe Delindi, Karşısı...
“Maraş Adımı” Korkusu “Maraş Adımı” Korkusu
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Girne-Çatalköy İmar Planı Süreci
Yeşil Barış Hareketi, Girne-Çatalköy imar planı hayata geçene kadar, bölgedeki taşınmaz malların geliştirilmesi...

Haberi Oku