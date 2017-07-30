TKP Yeni Güçler, kadrolarını genişletmeye devam ettiğini kaydetti.

TKP Yeni Güçler’den yapılan açıklamada, partiye, başka partilerden yeni katılımlar olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, TKP Yeni Güçler Mağusa İlçe Başkanı Tamer Karakaşlı, katılımlarla ilgili yaptığı konuşmada, TKP Yeni Güçlerin emekçinin partisi olduğunu ve emekçilerin hakkını sonuna kadar savunmak için kurulduğunu söyledi.

Karakaşlı, halkın beklentisinin hesap soran, sermayeye esir olamayan ve emekçinin hak ve hukukunu sonuna kadar savunacak bir siyasi olduğunu ifade ederek, TKP Yeni Güçler’in de bu amaçla var olduğunu ve bu gücü de emekçi halktan alarak, yoluna devam edeceğini söyledi.

Karakaşlı, “UBP-DP hükümetinin, pervasızca KKTC’nin geleceğinin haklarını peşkeş çektiğini” iddia ederek, asgari ücrete yapılan artışın açlık sınırının altında bir artış olduğunu, kabul edilir olmadığını da kaydetti.