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28 Temmuz 2017 Cuma 12:34

TKP Yeni Güçler:” Halkımız Turanlı Gibilerin Hakaretlerini Hak Etmiyor”

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu, açıklamalarıyla Kıbrıs Türk halkına hakaret ettiğini ileri sürdüğü T&amp;T Direktörü Emrullah Turanlı’yı eleştirdi.

TKP Yeni Güçler:” Halkımız Turanlı Gibilerin Hakaretlerini Hak Etmiyor”
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Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu, açıklamalarıyla Kıbrıs Türk halkına hakaret ettiğini ileri sürdüğü T&T Direktörü Emrullah Turanlı’yı eleştirdi.

TKP Yeni Güçler Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu, 4 yıl önce devraldığı Ercan Havalimanı işletme hakkı gereği olarak, devletle ciro paylaşımı yapması gereken Turanlı’nın ikinci taksitini dün öderken hakarete varan söylemlerde bulunduğunu iddia etti.

Davulcu, “Halkımız, Turanlı gibilerin hakaretlerini hak etmiyor” başlıklı yazılı açıklamasında, “KKTC için 38 yıl kambur olan Ercan’ı ayağa kaldırdık” diyen Turanlı bilmelidir ki, Ercan kambur değil yılda 10 milyon Dolar kâr eden altın yumurtlayan tavuktu. Bırakın ayağa kaldırılmayı, Ercan Havalimanı 4 yıl öncesine göre çok pahalı ve yolcuya zorluk çıkaran bir hale getirilmiştir” iddiasında bulundu.

Davulcu, “Kıbrıs’taki siyasetçilerin bürokratik oligarşinin 40 yıl boyunca Türkiye’yi kemirdiğine tanık olduğunu” iddia eden Turanlı’nın, firmasının yaptığı yasadışı ve usulsüz uygulamaları örtmeye çalıştığını savundu.

Açıklamasında, Turanlı ve şirketi T&T ile ilgili basında ve kamuoyunda yer alan iddialara değinen Davulcu, Turanlı’nın;  mart ayında Bakanlar Kurulu kararıyla şirketine özel izin verilerek yurt dışından getirdiği işçi ve ekipmanların sonradan yasal hale getirildiği gerçeklerini unutturmaya çalıştığını savundu.

Davulcu, Turanlı’nın, işletmesinde çalıştırdığı bazı personeli aracılığıyla bir siyasi partiyi finanse ederek Kıbrıs Türk siyasi yaşamına müdahale etme gayretleri içinde olduğunu ileri sürdü.

Davulcu, “ Kıbrıslı Türk toplumu Turanlı ve onun gibilerin hakaretlerini hak etmiyor. TKP Yeni Güçler ile oluşacak halkın iktidarında ‘yabancı yatırımcı’ statüsünü bilecek ve ona uygun davranacak. Kimse toplumun yönetsel yapısı olan kurumların üstünde olamayacak” ifadelerini kullandı.

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