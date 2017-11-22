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22 Kasım 2017 Çarşamba 13:28

TKP YENİ GÜÇLER GENEL SEKRETERİ ADEM’DEN MECLİS'TEKİ SİYASİ PARTİLERE ELEŞTİRİ

TKP YENİ GÜÇLER GENEL SEKRETERİ ADEM'DEN MECLİS'TEKİ SİYASİ PARTİLERE ELEŞTİRİ
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“SİYASİ PARTİLER YEREL YÖNETİM REFORMUNDA SORUMLULUK ALMADI… YENİ ERENKÖY VE ESENTEPE BELEDİYELERİ BATAĞA SÜRÜKLENDİ”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Sekreteri Sonay Adem, siyasi partilerin yerel yönetim reformunda sorumluluk almadığını, belediyelerdeki sorunların çözümünün sürekli ertelendiğini savundu.
Adem, “Yeni Erenköy ve Esentepe belediyeleri batağa sürüklendi. Her iki belediyenin çalışanları 4 aydır maaş alamıyor. Belediyelerin hepsi borç yükü altında” dedi.
Sonay Adem yazılı açıklamasında, dövizdeki artışa, ekonominin ve belediyelerin durumuna değindi.
Dövizdeki yükselişin her şeyin pahalılaştırdığını belirten Adem, “Hükümetlerin ekonomik ve sosyal politikaları halkımızın ezici çoğunluğunu fakirleştirdi” görüşünü savundu.
Adem, 4 yılda 80 binin üzerinde mazbata, bir yılda 14 bin alacak verecek davası nedeniyle yurttaşların mahkemelere düştüğünü söyleyerek, son bir yılda bankaların tahsili gecikmiş alacaklarının yüzde 8.26 arttığını, rakamın 850 milyon 700 bin TL’ye çıktığını kaydetti.
Sonay Adem, son dört yıldır Meclis'te temsil edilen siyasi partileri eleştirerek, sorunların çözümünün ertelendiğini, reformdan bahsedildiğini ancak hiçbir konuda ciddi adım atılmadığını, sadece “elit kesimin sorunlarıyla” ilgilenildiğini öne sürdü.

Belediyelerle ilgili de değerlendirme yapan Sonay Adem, “Tedbir almak yerine sadece seyre dalanlar nedeniyle Yeni Erenköy ve Esentepe belediyeleri batağa sürüklendi. Her ikisi de 4 aydır çalışanlarını ödeyemiyor. Esentepe Belediyesi tarafından kurulan ‘ESBEL’ şirketindeki çalışanlar da 6 aydır ödenemiyor” ifadelerine yer verdi.
Maaş almadan eve ekmek götürülemeyeceğini, çocuklara harçlık, bankalara taksit verilemeyeceğini vurgulayana Adem, “Efendilerin bununla ilgili formülü varsa, bunu çalışanlara da versinler” dedi. 
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