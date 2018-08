TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Çakıcı’dan Hükümete Çağrı:

“BİR AN ÖNCE İCRAAT YAPIN.. HALKIN REFAH DÜZEYİNİ ARTIRIN”



Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, ülkenin ekonomik kriz içierisinde bulunuduğunu savunarak, hükümetin politikalarını eleştirdi ve hükümete icraat yapma ve halkın refah düzeyini artırma çağrısında bulundu.

TKP Yeni Güçler Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Çakıcı, Başbakan Tufan Erhürman’ın "Ekonomiyi Türkiye ile birlikte ele almamız gerek. Randevu talebinde bulunduk" söyleminin arkasında Türkiye’den para istemek olduğunu savundu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’ye yatırımlar konusunda geçmişten bugüne destek verdiğini belirten Çakıcı, hükümetlerin yapması gereken görevleri yapmayarak, başı her sıkıştığında Türkiye’den ekstra para yardımı talebinde bulunduğunu iddia etti.

Ülkede öncelikli olarak vergi ve tarım reformu yapılması, turizm ve eğitim alanında tedbirlerin alınması gerektiğini belirten Çakıcı, uçak bilet fiyatlarındaki pahalılığın ülkeye yabancı turist gelmesinin önünde engel olduğunu kaydetti.

Hükümetin turizm ile ilgili politikasının ne olduğunu soran Çakıcı, hükümeti bir an önce icraat yapmaya, halkın refah düzeyini artırmaya ve ülkeyi içinde bulunduğu ekonomik çıkmazdan bir an önce çıkarması için gerekli adımları atmaya davet etti.