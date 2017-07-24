TKP Yeni Güçler, Emekçileri Aktif Mücadeleye Çağırdı

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler, ülkenin, uygulanan ekonomik ve sosyal politikalar nedeniyle, özellikle işçi ve emekçi kesimler açısından yaşanması çok zor bir yer haline geldiğini ileri sürerek, emekçileri daha iyi bir yaşam için aktif mücadeleye çağırdı.

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler, ülkenin, uygulanan ekonomik ve sosyal politikalar nedeniyle, özellikle işçi ve emekçi kesimler açısından yaşanması çok zor bir yer haline geldiğini ileri sürerek, emekçileri daha iyi bir yaşam için aktif mücadeleye çağırdı.

TKP Yeni Güçler Genel Sekreteri Sonay Adem, yaptığı yazılı açıklamada, 2009 yılından bu yana 4 partinin, kendi arasında değişerek hükümette bulunmuş olmasına rağmen, uygulanan ekonomik ve sosyal politikaların değişmemesinin çalışanlar açısından tam bir kabus olduğunu iddia etti.

Sonay Adem, uygulanan politikaların halkın ezici çoğunluğunun gittikçe fakirleşmesine neden olduğunu belirterek “Üretimden koparılmış, sadece yem ve gıda ithalatçılarıyla bir avuç bankacının servetlerine servet katılırken, on binlerce yurttaşımız ise açlık ve fakirlik sınırı altına sürükleniyor” dedi.

2016 yılı sonu itibarıyla Merkez Bankası verilerine göre, bankacılık aktif büyüklüğünün, bir önceki yıla göre yüzde 22.1 artışla 21.1 milyar TL’ye ulaştığını kaydeden Adem, diğer yandan 6 yılda 80 bin 258 mazbatanın sadece geçen yıl 13 bin 730 alacak-verecek davası nedeniyle yurttaşların mahkemelere düştüğünü belirtti.

Adem, devletin cazibesini ortadan kaldırma hedefiyle uygulamaya konan 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (maaş-ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nın kamu görevlileri arasında eşitsizliğe, maaşların yaygın olarak düşmesine neden olurken, hedeflenenin aksine özel sektördeki ücret ve maaşların daha da gerilemesine neden olduğunu kaydetti.

Sonay Adem, ‘Yerli İstihdamını Destekleme’ projesi çerçevesinde oluşturulan fonun; on binler fukaralaşırken, büyüyen iki sektör olan ticaret ve bankacılık sektörünün desteklenmesinde kullanıldığını iddia etti.

Adem, hayat pahalılığı oranlarıyla oynayarak, TL kullanıldığı halde Türkiye’den daha düşük enflasyon rakamlarının açıklandığını ileri sürerek eleştirdi.

TKP Yeni Güçler olarak tüm işçi ve emekçi kesimleri daha iyi yaşam koşulları için aktif mücadeleye çağıran Adem, 5 maddelik şu çağrıda bulundu:

“Asgari ücret derhal geri çekilmeli ve yeniden günün koşullarına göre belirlenmelidir. İşsizlerimiz sektörel bazda ayrılmalı, ihtiyaç olmayan sektörlerde (ticaret, bankacılık gibi) yabancı işgücü yasaklanmalıdır. İhtiyaçlı sektörlerde ise sınırlanmalı ve kota sistemine geçilmelidir. Yerli istihdamını destekleme fonu yeniden düzenlenmeli, ihtiyaç olmayan sektörlerde (ticaret, bankacılık ) destek geri çekilmeli, daha çok üretim sektörleri desteklenmelidir. Yasalarımıza göre yasak olan işçi simsarlığına son verilmeli, bu alanda danışmanlık bürosu altında faaliyet yürütenler tespit edilip kapatılmalıdır. Özel sektörde sektörel bazdan toplu sözleşmeli döneme geçilmelidir”.