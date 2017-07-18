FLAŞ HABER

Magandalar Yakalandı

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Temmuz 2017 Salı 09:41

TKP Yeni Güçler, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na Başvurarak Meclis’te Eşit Muamele Talep Etti

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler), Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na başvurarak Meclis’te eşit muamele talep etti.

TKP Yeni Güçler, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı'na Başvurarak Meclis'te Eşit Muamele Talep Etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler), Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na başvurarak Meclis’te eşit muamele talep etti.

TKP Yeni Güçler’den yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Sonay Adem imzasıyla Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber’e bugün gönderilen yazıda, Anayasa’nın 70’inci maddesine atıf yapılarak, TKP Yeni Güçler’in Siyasal Partiler Yasası’nın öngördüğü tüm yasal gerekleri yerine getirdiği ve 7 Mayıs 2017’de 1. Olağan Kurultayı’nı yaparak kurumsal bütünlüğünü tamamladığı belirtildi.

Prof. Dr. Mehmet Çakıcı’nın kurucu üye olarak katıldığı kurultayda Parti Genel Başkanlığı’na oy birliğiyle seçildiği kaydedilen yazıda, TKP Yeni Güçler’in Genel Başkan Mehmet Çakıcı ile Meclis’te temsil edildiği görüşü ifade edildi.

“Sonuç itibarı ile TKP Yeni Güçler olarak Anayasa’ya aykırı Siyasal Partiler Yasası’nın 25’inci maddesine dayanarak partimize uygulanan bu ayrımcı tutumdan derhal vazgeçilmesini ve Meclis’teki siyasal partilere eşit davranılmasını arzu ettiğimizi belirtmek istiyoruz. Bu amaçla gereğinin yapılmasını rica ederiz” denilerek Meclis Başkanlığı’nda eşit muamele talep edildi.

 EK: TKP YENİ GÜÇLER GENEL SEKRETERİ SONAY ADEM’İN CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANI SİBEL SİBER’E GÖNDERDİĞİ YAZI

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ARTER TÜRKSOY GENEL SEKRETERİ DUİSEN KASSEİNOV’U KABUL ETTİ ARTER TÜRKSOY GENEL SEKRETERİ DUİSEN KASSEİNOV’U...
9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ARABA ÇARPTI! 9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ARABA ÇARPTI!
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Türk Yıldızlarını Kabul Etti Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Türk Yıldızlarını...
Denktaş: Demokrat Parti olarak desteğimizi geri çekiyoruz Denktaş: Demokrat Parti olarak desteğimizi geri...
Trafik Kazası... Trafik Kazası...
Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı Dürüst Mersin’de Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı Dürüst Mersin’de
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

ARTER TÜRKSOY GENEL SEKRETERİ DUİSEN KASSEİNOV’U...

Haberi Oku