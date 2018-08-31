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TKP Yeni Güçler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler’i eleştirdi

TKP Yeni Güçler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler’i eleştirdi

31 Ağustos 2018 Cuma 12:10
TKP Yeni Güçler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler’i eleştirdi

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Sekreteri Mehmet Davulcu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’i eleştirerek, “İki aylık sürede iki işçinin iş cinayetinde hayatını kaybetmesi görmezden gelinip geçiştirilecek konu değildir” dedi. 
Yazılı bir açıklama yapan Davulcu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın “Bu ülkede, bu koşullarda yaşamaktan utanıyorum" şeklindeki sözlerini eleştirerek, “Biz TKP Yeni Güçler olarak, bu ülkenin insanı olmaktan utanmak yerine, ülkemize, halkımıza sahip çıkıp onur duymayı tercih eder ve bu tercihimiz doğrultusunda mücadele ederiz” ifadelerini kullandı.
Davulcu, şunları kaydetti:
“Çalışanların ek mesai hakkı yaklaşık yüz yıl önce kazanılmış bir haktır. Çalışma Bakanı'nın görevi işçilerin kazanılmış haklarını korumak ve geliştirilmesi için çaba harcamaktır. Ancak Sayın Bakan'ın döneminde ek mesai hakkını korumaya çalışmak suç gibi gösterilir olmuştur. Hükümet kararıyla angarya çalıştırma dayatılır olmuştur. Çalışma Bakanı yasaların makamına yüklediği görevleri yapamıyorsa, utanmayı bırakıp istifa etmeyi gündemine almalıdır.”
 

Son Güncelleme: 31.08.2018 15:24
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