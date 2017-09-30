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30 Eylül 2017 Cumartesi 09:42

TKP Yeni Güçler: “bazı Siyasi Partiler Devlet Olanaklarını Kullanarak Hükümette Yer Almayı Başarıyor”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı, sürekli olarak hükümette yer almayı başaran siyasi partilerin devlet olanaklarını kullanarak hükümette yer almayı başardığını savundu.

TKP Yeni Güçler: 'bazı Siyasi Partiler Devlet Olanaklarını Kullanarak Hükümette Yer Almayı Başarıyor”
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Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı, sürekli olarak hükümette yer almayı başaran siyasi partilerin devlet olanaklarını kullanarak hükümette yer almayı başardığını savundu.

Tunalı yaptığı yazılı açıklamada,” Bu partiler ve vekilleri 4 yıl halkı unutuyor son bir yıl kala Devlet olanakları kullanılarak, başta parayla oy satın alınarak,iktidar olmayı beceriyorlar” ifadelerini kullandı.

Seçimlerde herkesi oy kullanmaya çağıran ve oy kullanmamayı  tepki görmenin “büyük hata” olacağını kaydeden Tunalı, “Halkımızın artık bu sisteme dur demesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.


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