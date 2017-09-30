TKP Yeni Güçler: “bazı Siyasi Partiler Devlet Olanaklarını Kullanarak Hükümette Yer Almayı Başarıyor”

Seçimlerde herkesi oy kullanmaya çağıran ve oy kullanmamayı tepki görmenin “büyük hata” olacağını kaydeden Tunalı, “Halkımızın artık bu sisteme dur demesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Tunalı yaptığı yazılı açıklamada,” Bu partiler ve vekilleri 4 yıl halkı unutuyor son bir yıl kala Devlet olanakları kullanılarak, başta parayla oy satın alınarak,iktidar olmayı beceriyorlar” ifadelerini kullandı.