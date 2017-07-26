TKP Yeni Güçler Başkan Yardımcısı Davulcu, Ekonomideki Gelişmeleri Ve Asgari Ücretteki Değişikliği Değerlendirdi

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu, Devlet Planlama Örgütü’nün 2016 yılı Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla ve Gayri Safi Milli Hâsıla gerçekleşme sonuçlarıyla ilgili açıklamasını ve asgari ücretteki artışı değerlendirdi.

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu, Devlet Planlama Örgütü’nün 2016 yılı Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla ve Gayri Safi Milli Hâsıla gerçekleşme sonuçlarıyla ilgili açıklamasını ve asgari ücretteki artışı değerlendirdi.

Konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Rapora göre KKTC ekonomisi yüzde 3,6 oranında büyüyerek refah seviyesi de yükseldi” diyen Davulcu “Milli gelirden kişi başına düşen pay yükselerek 13 Bin 902 Dolara ulaştı. Bu rakamlar resmi para birimi olan Türk Lirasına çevrildiğinde; KKTC’de yaşayan her birey başına yılda 50 bin Türk Lirası düştüğü görülmektedir. Aya bölündüğünde ise 4 bin 166 TL düştüğü ortaya çıkmaktadır” ifadelerini kullandı.

Davulcu şöyle devam etti:

“Belirlenen yeni asgari ücretin neti bin 892 TL’dir. Yürürlükteki mevzuata göre her çalışan iki nüfusu geçindirmek durumundadır. Buna göre, kişi başına düşen asgari ücret 946 TL’dir.

KKTC Anayasası’nda bir de ‘eşitlik’ ilkesi vardır. Eşitlikçi olarak değerlendirildiğinde kişi başına düşmesi gereken aylık gelir 4 bin 166 TL olması gerekirken, adaletsiz şekilde belirlenen Asgari Ücretle kişi başına belirlenen gelir 946 TL olarak dayatılmıştır. Bu rakamlar, KKTC devlet kurumlarının belirlediği rakamlardır.

Rakamların ortaya koyduğu gerçek; KKTC’nin anayasasında belirlediği temel ilkelerinden uzaklaştırıldığıdır. Bu rakamlar KKTC’nin, ‘demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanan laik bir Cumhuriyet’ olmadığını gösterip kanıtlamaktadır.”

Davulcu, Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler’in “Halkın İktidarı”nı oluşturmak için göreve talip olduğunu da dile getirdi.