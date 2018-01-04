TKP YENİ GÜÇLER ATLEKS SANVERLER ORTAOKULU VE LEFKOŞA SANAYİ BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ



TUNALI: “SINIFLARDAKİ ÖĞRENCİ SAYISININ 40’IN ÜZERİNE ÇIKMAMASI İÇİN DÜZENLEMELER YAPILACAK”



Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı, seçilmeleri halinde, eğitimde kaliteyi arttırma adına sınıflarda öğrenci sayısının 40 üzerinde olmaması için tedbirler alacaklarını söyledi



TKP Yeni Güçler Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Birleşik Kıbrıs Partisi ile ittifaka giden TKP Yeni Güçler’den bazı milletvekili adayları, Atleks Sanverler Ortaokulu ile Lefkoşa Sanayi Bölgesinde ziyaretler gerçekleştirdi.



TKP Yeni Güçler Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı, Atleks Sanverler Ortaokulu’na ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, hükümette yer almaları durumunda, eğitime ayrılan payı arttıracaklarını, sınıflardaki öğrenci sayısının 40’ın üzerine çıkmaması için düzenlemeler yapacaklarını söyledi.



Tunalı, özel okulların devlet okullarına tercih edilmemesi için devlet okullarındaki eğitim kalitesinin arttırılması gerektiğini vurguladı.



Tunalı, Sanayi Bölgesinde bazı sanayicilerle yaptığı görüşmede de, sanayide üretimin durmak üzere olduğunu, bunun da nedeninin sanayide sorunlara çözüm getirilmemesi olduğunu savundu ve üretim yapan işletmelere devlet katkısının arttırılması ve düşük faizli kredi imkanı sunulmasını öngördüklerini söyledi.



Tunalı, “Eğer üretim yapmazsak göçler devam edecek, işsizlik artacak” dedi.