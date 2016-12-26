TKP, Elektrik Zammını Eleştirdi

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Kurucular Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu, elektrik tarifelerine yapılan zammı eleştirdi.

Davulcu yazılı açıklamasında, “elektrik fiyatlarına yapılan yüzde 23 oranına ulaşan zamların korkunç boyutta fahiş olduğunu, asla makul izahı bulunmadığını” belirtti.

Davulcu, “Dünyada petrol fiyatları dibe vururken elektrik ücretlerini ucuzlatmayan zihniyetin, şimdi, ‘dolar yükseldi’ diyerek zam yapmaya kalkışması hiç inandırıcı değildir” ifadelerini kullandı.

Toplumun orta ve alt katmanlarının uzun zamandan beridir sürekli fakirleştirildiğini iddia eden Davulcu, hükümetin vermeden aldığını, elektirk zammının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Davulcu, hükümeti zamları geri almaya ve bunun yerine daha ucuz ve çevreci elektrik üretiminin önünü açacak politikalara ağırlık vermeye davet etti.