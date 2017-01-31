Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

31 Ocak 2017 Salı 11:42

“tiyatronun Sınır İhlali” Kitabı Ara Bölgede Tanıtıldı

Tiyatro sanatçıları Yaşar Ersoy ve Kostas Kafkaridis’in yazdığı Türkçe ve Yunanca “Tiyatronun Sınır İhlali” kitabı, Lefkoşa Ara Bölge’de bulunan Dayanışma Evi’nde gerçekleşen etkinlikle tanıtıldı.

'tiyatronun Sınır İhlali” Kitabı Ara Bölgede Tanıtıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 31 Ocak 17 : Tiyatro sanatçıları Yaşar Ersoy ve Kostas Kafkaridis’in yazdığı Türkçe ve Yunanca “Tiyatronun Sınır İhlali” kitabı, Lefkoşa Ara Bölge’de bulunan Dayanışma Evi’nde gerçekleşen etkinlikle tanıtıldı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, iki toplumun yakınlaşması, teması, birbirini tanıması, diyalog kurabilmesi, barış kültürünün yaratılması ve “düşmanı kardeş” yapması için Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ile Satirigo Tiyatrosu’nun verdiği 30 yıllık sanatsal mücadeleyi belgelerle, Türkçe ve Yunanca dillerinde anlatan ve Khora Yayınları tarafından yayımlanan “Tiyatronun Sınır İhlali” kitabının tanıtımına, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Rum Belediyesi Başkanı Constantinos Yiorkadjis, Güney Kıbrıs eski Başkanı Yorgos Vasiliu ve eşi, bazı LTB Meclis Üyeleri, bazı siyasi parti temsilcileri, sendika yöneticileri, her iki tiyatronun yöneticileri, oyuncuları ve çalışanları katıldı.

Khora Yayınları adına Münür Rahvancıoğlu’nun yaptığı açılış konuşmasının ardından sırasıyla kitap ve iki toplum yakınlaşması ile barış kültürünün yaratılması hakkında Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek, Takis Hadjidemetriu, Hasan Kahvecioğlu ve Kostas Kafkaridis birer konuşma yaptı.

Konuşmaların sonrasında kitabın yazarlarından Yaşar Ersoy da duygu ve düşüncelerini ifade etti.

Gecede, iki tiyatronun sanatsal mücadelesi çerçevesinde ortak barış çağrısı da yinelendi.

Çevirisini Maria Siakalli’nin, editörlüğünü Panayota Kafkaridou’nun, kitap ve kapak tasarımını Umut Ersoy’un yaptığı “Tiyatronun Sınır İhlali” kitabının tanıtım etkinliğinde Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın müzik dinletisi eşliğinde imza ve kokteyl de yer aldı.

(AK/HA)   FOTOĞRAFLI

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ydp, Güzelyurt Bölgesine Hastahane Yapımına Bir An Önce Başlanmasını İstedi Ydp, Güzelyurt Bölgesine Hastahane Yapımına Bir...
Tatlısu Çemberi’ndeki Petrol İstasyonu Ve Civarındaki Tesislere Yarın 8 Saat Elektrik Verilemeyecek Tatlısu Çemberi’ndeki Petrol İstasyonu Ve Civarındaki...
Ykp Dışilişkiler Sekreteri Durduran’ndan Kıbrıs Sorununa İlişkin Değerlendirme Ykp Dışilişkiler Sekreteri Durduran’ndan Kıbrıs...
Cumhuriyet Meclisi Toplandı (2) Cumhuriyet Meclisi Toplandı (2)
Cumhurbaşkanı Akıncı, Bm Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide’yi Kabul Etti Cumhurbaşkanı Akıncı, Bm Genel Sekreteri’nin...
Dikkat Elektrik Kesintisi Yapılıcak Dikkat Elektrik Kesintisi Yapılıcak
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Ydp, Güzelyurt Bölgesine Hastahane Yapımına...
Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Güzelyurt bölgesine hastane yapımına bir an önce başlanmasını istediğini...

Haberi Oku