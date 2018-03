KUZEY KIBRIS TÜRK DEVLET TİYATROLARI BİLDİRİ YAYINLADI

"Tiyatronun her zaman bir derdi var..."

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, tiyatronun kendi dünyasında yansımaları sahnelediğini belirterek, tiyatronun her zaman bir derdi olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurguladı.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro günü nedeniyle yayınladığı bildiride, geçmişte ya da günümüzde yaşanmış tüm adaletsizliğe, haksızlığa, bitmek bilmeyen savaşlara, birileri aç yatarken bunu görmezden gelen doymazlara dur diyebilmek veya dedirtebilmek için sahne aldıklarına işaret etti.



Bildiride, “Ezilen işçinin, sömürülen memurun, şiddete maruz kalan kadının dili olmak için sahnedeyiz. Manavın, doktorun tarladaki çiftçinin, madendeki kömürcünün aynasıdır tiyatro” denildi.



Tiyatronun kendi dünyasındaki yansımaları sahnelediğine işaret edilen bildiride, “Hayatın tamda merkezidir. Işık açıldığında Danimarka kralının kurban edildiği cinayete de tanıklık edersiniz, Keşanlı Ali Destanı’nda Ali’nin Zilha’ya olan aşkına da” ifadelerine yer verildi.



Bildiri, şöyle devam etti:

“Tiyatro, derdini anlatabilmeli ki, aydın birey ve toplumlar var olsun. Yeni nesiller karanlığın değil, bilimin sanatın harmanlandığı eğitimle yoğrulmalı. Bizler savaş yanlısı değil barış ve demokrasiden yana çağdaş ilerici nesiller yetiştirmek zorundayız. Bizler karanlığın önünde ışık olmak için sahnelerdeyiz, sahnelerde de olmaya devam edeceğiz. Tabi kendi sahnemizde demeyi çok isterdim çünkü şu an bulunduğumuz sahne bize ait değil.. Bizler, yaklaşık 19 yıldır bir ayağı olmayan masada siz seyircilerimize yemek sunmaya çalışıyoruz. Ya da bize ait olmayan masalarda sizleri ağırlıyoruz. Umuyoruz ki artık bizim de bir masamız olacak ve sizlere masa buldukça değil her an yemek sunabilmek için çaba sarfedeceğiz. Ancak perde hiçbir zaman kapanmaz. Hepinizi saygıyla hürmetler selamlıyor Dünya Tiyatrolar haftanızı en içten duygularımla kutluyorum. Ve perde....”

KUZEY KIBRIS TİYATRO FESTİVALİ BAŞLADI

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİK PROGRAMI

20 Mart 2018

İKİ EFENDİNİN UŞAĞI

Oynayan: Oğuzhan Ayaz, Melisa İclâl Gürmen, Mert Tiryaki,

Adem Mülazim, Pınar Hande Kaplan, Barış Ayas, Batuhan Pamukçu,

Zeynep Çelik Küreş, İbrahim Ersoylu, Oğulcan Arman Uslu, Mert Özay

Yazan: Carlo Goldoni

Bursa Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu

(Spectrum saat:20.00)



Bilet Satış Noktaları:

Girne: GAÜ PitStop - Akpinar Pastanesi - Berberoğlu Kitapevi

Lefkoşa: Kasap Döner

Aşkını bulabilmek için kılık değiştirip Venedik`e giden Beatrice istemeden de olsa diğer aşıklarımız Silvio ve Clarice`nin mutluluklarına gölge düşürür. Parayı her şeyin üstünde tutan Pantalone, yemekten ve konuşmaktan kendini alamayan Dottore, bir suçlamanın eşiğindeki Florindo ve karnını doyurabilmek için türlü kurnazlıklar yapan şaşkın uşağımız Trufaldino`nun yollarının kesişmesiyle bir anda olaylar içinden çıkılamaz bir hale gelir. Karnaval ögeleri barındıran ve comedia dell` artre`nin dans, müzik, komedi unsurlarını günümüze taşıyan oyun, izleyenlere gerçek bir seyir zevki sunuyor.

28 Mart 2018

AŞK HALLERİ

Oynayan: Zuhal Olcay - Burak Sergen

Yazan: Maria Goos



Elf Yapım (Spectrum, Saat:20.00)



Bilet Satış Noktaları:

Girne: GAÜ PitStop - Akpinar Pastanesi - Berberoğlu Kitapevi

Lefkoşa: Kasap Döner

Hollandalı yazar Maria Goos’un sevilen oyunu, “Doek!”, “Aşk Halleri” adıyla ilk kez Türkçe sahneleniyor!



Liz ve Richard konservatuvarı beraber okudular, beraber bitirdiler. Okul hayatları boyunca iyi bir ikili oldular ve birlikte sahneye çıktıkları mezuniyet oyunlarının ardından da tam 20 yıl beraber sahne aldılar. Sonra Liz, her şeyi geride bırakıp Güney Fransa’ya yerleşti; sahnelerden uzak, sakin bir yaşam sürmeyi tercih etti. Liz’in gidişinin üzerinden 10 yıl geçti. Şimdi Richard, Liz ile 30 yıl önce oynadıkları mezuniyet oyunlarını tekrar sahneye koymaya hazırlanıyor. Fakat hâlâ bu oyunda kendisine eşlik edecek doğru kişiyi bulamadı.



Son şansını deniyor ve Liz’i, 30 yıl önce kariyerlerini başlatan bu oyunu tekrar beraber oynamaya davet ediyor. Maria Goos’un “Aşk Halleri”nde bir kadın-erkek, karşı cinslerden iki meslektaş, eski iki arkadaş ve eski iki sevgili olarak Richard ve Liz üzerinden kurduğu dünya, ilişkilere, geride bırakılanlara, özlemeye, vazgeçmeye ve geri dönmeye dair bir sorgulama...

30 Mart 2018

BİR ZAMANLAR GAZİNODA

Oynayan: Haldun Dormen – Kerem Atabeyoğlu - Ruhsar Öcal - Almila Uluer

Caner Tör - Murat Terzi - Murat Buyruk - Cansel Şanlı - Ece Arlı

Başak Burcu - Ceylan - Fatih Aslan

Yazan: Haldun Dormen



Sahne Tozu Tiyatrosu (Spectrum Saat:20.00)



Bilet Satış Noktaları:

Girne: GAÜ PitStop - Akpinar Pastanesi - Berberoğlu Kitapevi

Lefkoşa: Kasap Döner

"Yıllar önce yaptıkları tüm oyunlarla izleyenleri kırıp geçiren, herkesin gönlünde taht kurmuş iki eski komedyenin şöhreti artık geçmişin tozlu sayfaları arasında kalmıştır. Geçmişte yaşanan tatsız bir olaydan dolayı bir gece yollarını ayırmışlar ve yıllarca bir daha asla görüşmemişlerdir. Fakat hiç beklenmedik bir anda gelen teklifle yeni bir proje için tekrar bir araya gelirler. Bakalım bu ilki eski dost aralarındaki husumeti çözüp tekrar özledikleri o şöhrete kavuşabilecekler mi?

2 Nisan 2018

BENİM ADIM FEUERBACH

Oynayan: Selçuk Yöntem, Toprak Can Adıgüzel, Gülçin Kültür Şahin

Yazan: Tankred Dorst

Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu (Spectrum, Saat:20.00)

Bilet Satış Noktaları:

Girne: GAÜ PitStop - Akpinar Pastanesi - Berberoğlu Kitapevi

Lefkoşa: Kasap Döner

"Oyuncu, oyun kişisini yaratabilmek adına kendi derinliklerine ve yaşam bilgisine doğru dalışa geçer. Bu, aynı zamanda bir yüzleşme sürecidir. Ve oyuncu bu süreç içinde, belki de yaşamının sonuna kadar unutmak istedikleriyle göz göze gelmek, onları yeniden var etmeyi dilediği oyun kişisi adına kuşanmak durumundadır. Böylesine can yakıcı, terletici, ürkütücü sürecin karşısında, kimi oyuncular suyun üstünde yüzmeyi seçerler, kimileri on, kimileri yirmi, kimileri de bin metreye dalarlar. Her rol adına tekrar tekrar yaşanan bu dalışlar yıllarla birlikte çoğaldığında ne gün, ne an bilinmez ama bir gün bir an vardır ki vurgun yiyebilirsiniz."

3 Nisan 2018

SANAT

Oynayan: Cihan Ünal, Can Gürzap, Mutlu Güney

Yazan : Yasmina Reza



Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu (Spectrum, Saat:20.00)

Bilet Satış Noktaları:

Girne: GAÜ PitStop - Akpinar Pastanesi - Berberoğlu Kitapevi

Lefkoşa: Kasap Döner

Türk Tiyatrosu’nun yaşayan üç efsane ismi bu oyun için bir araya geldi… Üçü bir arada!

Sanat... Dehşetli komedi…

Cihan Ünal, Can Gürzap ve Mutlu Güney’in muhteşem performansı seyirciyi büyülüyor...

“Urfa’da Oxford vardı da biz mi gitmedik?” diyenler

Entelektüel tartışmaların öbeğinde olmayı sevenler...

“Sanat da neymiş!” diye böğürenler,

Evinde çekirdek çitlemeyi alışkanlık edinenler…

Kahveciler, semaverciler!

Bu Sanat başka Sanat… Çıkmaz sokaktan önceki son Sanat…

Kış vakti yorgan attıran,

Masa başında hop oturup hop kaldıran,

Son yılların en iddialı oyunu Sanat...

Gülmekten ağlatıyor… (Mendiller bizden)

Bir tablo alınır, oldukça pahalıdır,

Ortalık birbirine girer...

Tablo nedir? Ne kadar etmelidir? Niye alınır?

Üç yakışıklı adam bir tablo için niye birbirine girer?

Kim kimi döver? Kim kimi kıskanır?

Öfke, şiddet, şefkat, entrika, dedikodu…

Hepsi bir arada bu oyunda.

Bu tabloda neler görünür? Bu tablööö aynanın öteki yüzüdür.

Aynaya bakmaya çekiniyorsanız bu oyuna bakın, pişman olmazsınız…

4 Nisan 2018

BEYAZ

Oynayan: Deniz Çakir – Derya Alabora

Yazan : Emmanuelle Marie



Ezop Sahne (Spectrum, Saat:20.00)



Bilet Satış Noktaları:

Girne: GAÜ PitStop - Akpinar Pastanesi - Berberoğlu Kitapevi

Lefkoşa: Kasap Döner

Kocasıyla mutsuz evliliğini sürükleyen bir kız kardeş... Uzun zaman sonra eski kasabasına dönen ablası... Ölüm döşeğindeki annelerinin başında bekleyen iki kız kardeşin bir ömürlük hesaplaşması... "Beyaz" birleştirir bütün renkleri. Çünkü "Şu ölümlü dünyada hiçbir şey önemi değil... Hiçbir şey..."

BİR ÇOK USTA OYUNCUNUN PAYLAŞTIĞI SAHNEDE KUZEY KIBRIS HALKINA

TİYATRO NUN İNSANI INSANCA ANLATMA SANATI OLDUĞU MESAJI VERİLİYOR

İYİ SEYİRLER DİLER DEĞERLİ USTALARIMINDA ALKIŞI BOL OLSUN DİYORUM

SEVGİYLE KALIN DOSTÇA KALIN