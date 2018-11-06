Tiyatro Sanatçısı Atik, Kktc’yi İtalya’da Temsil Edecek





Lefkoşa, 6 Kasım 18 (.): Ülkenin tanınmış tiyatro sanatçılarından Derman Atik, Milano kentinde “il Silence Teatro” tarafından gerçekleştirilecek “Teatro e Danza Turco Cipriota” konulu workshopta KKTC’yi temsil edecek.Atik, yarın başlayıp pazartesi günü sona erecek organizasyonda profesyonel tiyatro grup ve oyuncularının katılacağı tiyatro ve dans eğitimi atölye çalışmalarını yönetecek.Atölye çalışmalarına dans, drama ve tercümandan oluşan 4 kişilik ekiple ülke tiyatrosunu Avrupa’da ilk defa temsil edecek Derman Atik, 13 Kasım tarihinde adaya geri dönecek.“AVRUPA’DA İLK TEMSİLİYET BENİ GURURLANDIRDI”Derman Atik, konuyla ilgili açıklamasında, “Bana böyle bir davet geldiğinde, daha once eğitilmek için katılmış olduğum atölye çalışmalarında eğitimci olarak yer alacak olmak beni çok mutlu etti. Ülkemizin bir tiyatrocusu ve tiyatro yönetmeni olarak Avrupa’da yapılan bir orgnaizasyonda ilk defa temsiliyette bulunmak benim için ayrı bir gurur kaynağı oldu” ifadelerini kullandı.Derman Atik, Girne ve Çatalköy Belediyeleri’nin sanat yönetmenliği görevini sürdürüyor.(GÖZ/FEZ) FOTOĞRAFLI