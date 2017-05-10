Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Mayıs 2017 Çarşamba 14:15

Tiyatro Aşhk "kanatsız Güvercinler"i Ltl Yararına Sahneliyor

Tiyatro Aşhk, “Kanatsız Güvercinler” adlı oyununu, Lefkoşa Türk Lisesi yararına sahneliyor.

Tiyatro Aşhk 'kanatsız Güvercinler'i Ltl Yararına Sahneliyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 10 Mayıs 17 (.): Tiyatro Aşhk, “Kanatsız Güvercinler” adlı oyununu, Lefkoşa Türk Lisesi yararına sahneliyor.

Lefkoşa Türk Lisesi’nin 120’nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle okul aile birliğinin katkılarıyla sahnelenecek oyun, 15 Mayıs Pazartesi akşamı YDÜ AKKM’de saat 20.00’de başlayacak.

Yapılan açıklamada, “Sabırla ve sevgiyle barış adına her şeye rağmen mum yakmaya devam edildiği” belirtilerek, oyunu izlemek isteyenlere “Koy mumunu cebine, gel oyuna. Finalde hep beraber mumlarımızı karanlıkları aydınlatmak için yakalım” çağrısında bulunuldu.

Hüseyin Köroğlu, Şenay Saçbüker, Neslihan Uludağ Elbir ve Osman Alkaş’ın rol aldığı oyunun biletlerinin Deniz Plaza, Lefkoşa Türk Lisesi ve oyun gecesi gişeden alınabileceği belirtildi.

(GÜL/HÖ)        FOTOĞRAFLI

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Berova, Ankara'da Gençlik Ve Spor Bakanı Ve Yök Başkanı İle Görüştü Berova, Ankara'da Gençlik Ve Spor Bakanı Ve...
Meksika'da Uyuşturucu Savaşları 23 Bin Can Aldı Meksika'da Uyuşturucu Savaşları 23 Bin Can...
Ercan’da Kan Bağışı Ercan’da Kan Bağışı
TIP-İŞ YARIN BÖLGELERDE TOPLANTI YAPARAK KARARINI VERECEK TIP-İŞ YARIN BÖLGELERDE TOPLANTI YAPARAK KARARINI...
Vakıflar İdaresi, Berat Kandili Nedeniyle Halka Lokma Dağıttı Vakıflar İdaresi, Berat Kandili Nedeniyle Halka...
Ertuğruloğlu İstanbul’da… Ertuğruloğlu İstanbul’da…
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Berova, Ankara'da Gençlik Ve Spor Bakanı...
Ankara’da bulunan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı...

Haberi Oku