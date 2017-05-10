Tiyatro Aşhk 'kanatsız Güvercinler'i Ltl Yararına Sahneliyor

Lefkoşa, 10 Mayıs 17 (.): Tiyatro Aşhk, “Kanatsız Güvercinler” adlı oyununu, Lefkoşa Türk Lisesi yararına sahneliyor.

Lefkoşa Türk Lisesi’nin 120’nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle okul aile birliğinin katkılarıyla sahnelenecek oyun, 15 Mayıs Pazartesi akşamı YDÜ AKKM’de saat 20.00’de başlayacak.

Yapılan açıklamada, “Sabırla ve sevgiyle barış adına her şeye rağmen mum yakmaya devam edildiği” belirtilerek, oyunu izlemek isteyenlere “Koy mumunu cebine, gel oyuna. Finalde hep beraber mumlarımızı karanlıkları aydınlatmak için yakalım” çağrısında bulunuldu.

Hüseyin Köroğlu, Şenay Saçbüker, Neslihan Uludağ Elbir ve Osman Alkaş’ın rol aldığı oyunun biletlerinin Deniz Plaza, Lefkoşa Türk Lisesi ve oyun gecesi gişeden alınabileceği belirtildi.

(GÜL/HÖ) FOTOĞRAFLI