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Tiyatro Emekçileri Kolektifi Kuruldu!

Kıbrıs’ın kuzeyinde tiyatro sanatıyla uğraşan tiyatro emekçileri, Tiyatro Emekçileri Kolektifi’ni (TEK) kurduğunu açıkladı.

Tiyatro Emekçileri Kolektifi Kuruldu!

Kıbrıs’ın kuzeyinde tiyatro sanatıyla uğraşan tiyatro emekçileri, Tiyatro Emekçileri Kolektifi’ni (TEK) kurduğunu açıkladı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:56
Tiyatro Emekçileri Kolektifi Kuruldu!

Kıbrıs’ın kuzeyinde tiyatro sanatıyla uğraşan tiyatro emekçileri, Tiyatro Emekçileri Kolektifi’ni (TEK) kurduğunu açıkladı.

TEK adına açıklama yapan Çağdaş Öğüç, Kıbrıs'ta bir örgütlenme anlayışı içinde, dayanışma ve paylaşım hedefiyle tiyatro emekçilerini bir araya getirerek, mücadeleyi örmeyi hedefledikleri belirtti.

Tiyatro sanatçısı Hatice Tezcan da, sanatın evrenselliğinden hareketle barış ve demokrasi kültürünü desteklemek, faşist, milliyetçi, sanatı değersizleştiren tüm gerici faaliyetlere, her türlü savaşa ve savaş kışkırtıcılığına karşı durmayı ve ifade özgürlüğüne yönelik saldırılara karşı aktif eylemlilik sürecinde sanatsal ve toplumsal katılım sağlamayı hedeflediklerini kaydetti. 

Tezcan, kolektifin amatör veya profesyonel ayrımı gözetmeksizin tiyatroya emek veren tüm bireyleri örgütleme hedefi taşıdığını da belirtti. Tezcan, ırk, dil, din, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımı yapmaksızın barış ve demokrasi mücadelesi çerçevesinde insan hakları ve hukukun üstünlüğünü savunmak için 1 Mayıs Dünya İşçi Bayramı’nda, Tiyatro Emekçileri Kolektifi’nin kurulduğunu kaydetti.


 

Son Güncelleme: 02.05.2018 13:33
Anahtar Kelimeler:
TekTiyatroKolektifi
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