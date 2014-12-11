Tiyatro Emek “Zengin Mutfağı” Oyunu İle Sahne Alıyor...

1977’de yazılmış olan bu eser Türkiye’nin en ünlü Epik Tiyatro Oyunlarından biri olarak kabul ediliyor.

Zengin Mutfağı oyunu, 1970 yılında, Türkiye'deki büyük bir işçi eylemi olan 15-16 Haziran Olayları sırasında bir konağın mutfağında gelişen olaylar anlatılır.

Oyunun mekanı olan "zengin mutfağı"nda aşçılık yapan Lütfü Pehlivan, sınıf bilincine sahip olmayan ve çevresinde gelişen olayları trajikomik bir anlatımla sunuluyor. Ayrıca Epik Tiyatro'nun önemli örneklerinden olan oyun, emekçilerin sosyo-ekonomik anlamda yaşamlarını da sorguluyor.

Oyunun yanında “III. Emek Şöleni” bünyesinde Boran Kültür Merkezi üyelerinin üretimleri olan “emek sömürüsü ve işçi sınıfı” konulu bir de fotoğraf sergisi yer alacak.

Boran Kültür Merkezi adına açıklama yapan Növber Gürtay; “III. Emek Şöleni’nin”, Kıbrıs’ta Emeğin tiyatrosu, Emeğin müziği, Emeğin fotoğraf sergileri ve birçok çeşitli etkinlikleri ile devrimci sanata çok güzel bir örnek daha katacağını söyledi.

Boran Kültür Merkezi tiyatro ekibi Tiyatro Emek tarafından gösterilecek olan “Zengin Mutfağı” isimli oyunun Arabahmet Kültür Evinde saat 19.30’da olup 13 ve 20 Aralık 2014 Cumartesi akşamları sahne alacaktır.

Giriş ücreti 5 TL olup biletler Boran Kültür Merkezi’nden, Galeri Kültür’den, Işık Kitapevi ve oyun günü Arabahmet Kültür Evindeki gişe’den temin edilebilir. Detaylı bilgi: 0548 878 40 01 - 0542 878 33 60

Oyun Lefkoşa’da oynandıktan sonra Kıbrıs genelinde turneye çıkacaktır.

Tüm halkımızı Tiyatro EMEK tarafından hazırlanan bu güzel oyuna davet ederiz.



Son Güncelleme: 11.12.2014 15:27