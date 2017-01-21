Tiyatro Bir Ustasını Daha Yitirdi: Ayberk Atilla Hayatını Kaybetti...

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde hastalığına ilişkin yaptığı açıklamada "Mesane kanserine yakalandım. Sadece mesane kanseri değil etrafa yayılmaya hevesli bir kanser. Doğal olarak kan değerlerim düşüyor. Patoloji neticesi geldi, kanserin türü de böylelikle belli oldu" demişti.

Sanatçının ölümü sevenlerini yasa boğdu...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamada, Atilla'nın hayatını kaybettiği belirtilerek, "Değerli sanatçılarımızdan Ayberk Atilla ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, tüm sevenlerine ve Türk tiyatrosuna başsağlığı dileriz." denildi.





Ayberk Atilla Kimdir?

Ayberk Atilla 18 Eylül 1946 yılında İstanbul'da doğmuştur. Türk tiyatro,sinema ve dizi oyuncusudur.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan sanatçı, sanat hayatına 1967 yılında Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda başladı. Sırasıyla Münir Özkul Tiyatrosu, Altan Karındaş Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Üç Maymun Kabare, Enis Fosforoğlu Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde de rol alan Atilla, bir süre aranın ardından yeniden tiyatroya dönerek, BKM Oyuncuları kadrosuna katıldı.

Hayatı boyunca çok sayıda tiyatro ve filmde rol alan Ayberk Atilla son olarak TRT 1'de yayınlanan 80'ler dizisinin bakkalı olarak karşımıza çıkmıştı. Mehmet bakkal karakterine hayat veren Atilla, yakın zamanda popüler dizilerden Kiralık Aşk dizisinde de Sadri Usta karakterini canlandırıyordu.