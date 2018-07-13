Tırmanma Yarışı Pazar günü yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği 2018 Şeker Sigorta Tırmanma Şampiyonası’nın ikinci yarışı bu Pazar gerçekleşiyor.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği 2018 Şeker Sigorta Tırmanma Şampiyonası’nın Ardahan’da yapılacak olan ikinci yarışının kayıtları kapandı.

18 ekibin kayıt yaptırdığı yarış, 15 Temmuz Pazar günü saat 10.30’da start alacak. 2018 sezonunda uygulanmaya başlanan hareketli start uygulaması ile start alacak ekipler 2.2 km’lik Ardahan etabını bir kez deneme olmak üzere toplam 3 kere tırmanacaklar.

İbrahim Yücebaş’ın drift şovları ile dahada renklenecek yarışın servis alanı ve Yarış merkezinin start noktasının gerisinde kalan Ardahan köy çıkışında olacak yarış için yol 09:30 da kapanacak.

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