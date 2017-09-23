Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Eylül 2017 Cumartesi 07:21

TIR’da kaçak sigara ve mülteci

TIR'da kaçak sigara ve mülteci
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238

TIR’da kaçak sigara ve mülteci

Mağusa Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ ekipleri Mağusa Limanında rutin olarak gerçekleştirdiği aramalarda kaçak sigara, cinsel gücü artırıcı jel ve 3 Suriyeli mülteci ele geçirdi

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ ekipleri Mağusa Limanında rutin olarak gerçekleştirdikleri kontrollerde bir TIR içerisinde toplam 2 bin 470 paket kaçak sigara, 700 adet “Kamagra” marka cinsel gücü artırıcı jel ve 3 Suriyeli mülteci ele geçirdi. Kaçak sigaralar ile cinsel gücü artırıcı jellere el konulurken TIR şoförü Tamer Sedefoğlu ile 3 Suriyeli mülteci gözaltına alındı.

Köpük tabaklar arasında 3 mülteci

Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekipleri, Mağusa Limanında rutin olarak gerçekleştirdikleri kontrollerde “Deep Karpaz” isimli gemi ile gelen 57 TIR araçta arama yaptı. Türkiye’den köpük tabak yükü alarak “Deep Karpaz” gemisi ile Mağusa Limanına gelen Tamer Sedefoğlu yönetimindeki TGY 223 plakalı TIR araçta yapılan aramada ise köpük tabakların arasında gizlenmiş vaziyette 3 Suriyeli mülteci bulundu. Yine ayni tır içerisinde KKTC’ye ithali yasak olan 475 paket “MM” marka sigara, 1495 paket “Dubao Classic” marka sigara, 500 paket “JJ” marka sigara ile 700 adet “Kamagra” marka cinsel gücü artırıcı jel bulundu. Kaçak sigaralar ile jellere el konulurken, 3 Suriyeli mülteci ile TIR şoförü Tamer Sedefoğlu gözaltına alındı.

Mülteciler Türkiye’ye geri gönderildi

Elde edilen bilgilere göre gözaltına alınarak sorgulanan 3 Suriyeli mülteci dün akşam “Deep Karpaz” gemisi ile Türkiye’ye geri gönderildi. TIR şoförünün ise Mağusa Polis Müdürlüğü hücrelerine yerleştirildiği öğrenildi.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1 Ekim 2017 Pazar Gündemi 1 Ekim 2017 Pazar Gündemi
Girne Ada Lionslar’dan Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 6 Bin 700 Tl Katkı... Girne Ada Lionslar’dan Kanser Hastalarına Yardım...
#unıtecyprusnow: “tarafların Politikaları Bölünmüşlüğe Ve Güvensizliğe Hizmet Ediyor” #unıtecyprusnow: “tarafların Politikaları Bölünmüşlüğe...
Bay-Sen’den “Kansere Karşı Pembe Yürüyüş” Adlı Etkinliğe Destek... Bay-Sen’den “Kansere Karşı Pembe Yürüyüş”...
SÜİB'in Yeni Başkanı Mustafa Başlar... SÜİB'in Yeni Başkanı Mustafa Başlar...
Gençlik Dairesi, Kantara Gençlik Kampı’nda Görev Alanlara Teşekkür Belgesi Takdim Etti Gençlik Dairesi, Kantara Gençlik Kampı’nda Görev...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

1 Ekim 2017 Pazar Gündemi
Kanser Hastalarına Yardım Derneği, “Meme Kanserinde Farkındalık Ayı”nın başlaması dolayısıyla Girne’de...

Haberi Oku