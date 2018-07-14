TIR ŞOFÖRÜ VE BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Tır dorsesine saklanarak, Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yapmaya çalışan 10 kişi yakalandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre dün 09.00’da yaşanan olayda, V.B’nin (E-43) yönetimindeki TIR’ın dorsesine saklanan Suriye uyruklu 10 kişinin yetkili makamdan izinsiz olarak KKTC’ye giriş yapmaya çalıştığı tespit edildi.
Yürütülen soruşturmada, Tır şoförü ve meselede bağlantısı bulunan A.S’nin (E-28) tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
14 Temmuz 2018 Cumartesi 09:21
Son Güncelleme: 14.07.2018 14:17