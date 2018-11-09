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Tıp-iş’ten Organ Bağışı Çağrısı

ONBAŞI: “KKTC’DE CANLI VERİCİDEN VE KADAVRADAN BÖBREK NAKLİ BAŞARIYLA YAPILDI. KADAVRADAN KALP NAKLİ DE YAPILMAYA BAŞLANACAK”

Tıp-iş’ten Organ Bağışı Çağrısı

ONBAŞI: “KKTC’DE CANLI VERİCİDEN VE KADAVRADAN BÖBREK NAKLİ BAŞARIYLA YAPILDI. KADAVRADAN KALP NAKLİ DE YAPILMAYA BAŞLANACAK”

09 Kasım 2018 Cuma 18:47
Tıp-iş’ten Organ Bağışı Çağrısı

ONBAŞI: “KKTC’DE CANLI VERİCİDEN VE KADAVRADAN BÖBREK NAKLİ BAŞARIYLA YAPILDI. KADAVRADAN KALP NAKLİ DE YAPILMAYA BAŞLANACAK”

“ORGAN VE DOKU NAKLİ BEKLEYEN HASTALARIN SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR... BİRÇOK HASTA HAYATINI KAYBEDİYOR”

Lefkoşa, 9 Kasım 18 : Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Şükrü Onbaşı, KKTC’de canlı vericiden ve kadavradan böbrek naklinin başarıyla yapıldığını kaydederek, “Ülkede kadavradan kalp nakli de yapılmaya başlanacak” açıklamasında bulundu.

Onbaşı, 3-9 Kasım “Organ ve Doku Bağışı Haftası” nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

2015’ten bu yana KKTC’de 13’ü canlı vericiden, 16’sı kadavradan olmak üzere 29 böbrek naklinin başarıyla yapıldığını belirten Onbaşı, kadavradan sağlanan akciğer ve karaciğer gibi organların Türkiye’deki hastalara gönderildiğini söyledi.

“ORGAN VE DOKU NAKLİ BEKLEYEN HASTALARIN SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR”

Tedavisi sadece organ ve doku nakliyle mümkün olan hastalıkların KKTC’de de önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirten Onbaşı, “Organ ve doku nakli bekleyen hastaların sayısı her geçen gün artıyor. Bağış ve nakil sayısının yetersizliği nedeniyle birçok hasta hayatını kaybediyor. En zor iş organ nakli için beklemek” dedi.

Organ bağışı yapılması konusunda çağrı yapan, “Organ bağışlayın hayat kurtarın” diyen Onbaşı, KKTC’de organ bağışının Sağlık Bakanlığı’na kişisel başvuru yoluyla yapıldığını kaydederek,“Beyin ölümü gerçekleşen kişinin birinci derece yakınları hastanede organ bağışında bulunabilirler” bilgisini verdi.

“YARIN BİZLER DE BU HASTALAR GİBİ ORGAN NAKLİ BEKLEYEBİLİRİZ”

Organ yetmezliklerinin hastaların yaşam süresini ve kalitesini etkilediğini, ülke ekonomisinde ve iş gücünde kayba neden olduğunu hatırlatan Onbaşı, organ bağışı ve nakil sayısını artırma hedeflerine işaret etti.

Bağışlanan her organla bir hayatın kurtulduğunu dile getiren Onbaşı, “Yarın bizler de bu hastalar gibi organ nakli bekleyebiliriz” dedi.

“EĞİTİM KURUMLARINA, BASINA VE SİVİL TOPLUMA BU KONUDA ÖNEMLİ GÖREV DÜŞÜYOR”

Onbaşı, şu noktalara da dikkat çekti:

“Organ ve doku nakli hizmetler yasal desteğe sahiptir. Bu hizmetlerinin geliştirilmesinde en önemli husus organ ve doku bağışıdır. Bağışların artabilmesi için bilgi eksikliklerinin giderilmesi, bilincin geliştirilmesi, halkın bağışa teşvik edilmesi gerek. Eğitim kurumlarına, basına ve sivil topluma bu konuda önemli görev düşüyor.”

(RÇ/FEZ)

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