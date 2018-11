Tıp-iş’ten 25 Kasım Mesajı

VARIŞ: “ÜLKEDE HER GEÇEN GÜN ARTAN ŞİDDET OLAYLARININ BAŞLICA SEBEBİ KONTROLSÜZ NÜFUS ARTIŞI…”Lefkoşa, 25 Kasım 18 : Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Dr. Ahmet Varış, ülkede her geçen gün artan şiddet olaylarının başlıca sebebinin kontrolsüz nüfus artışı olduğunu kaydederek, “Giriş çıkışlar kontrol altına alınmaz, denetimler gerçek anlamda yapılmazsa güvenlik sorunu aratacak. Endişeliyiz…”açıklamasında bulundu.25 Kasım ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’ nedeniyle mesaj yayımlayan ve mesajında bazı veriler paylaşan Varış, 2017’den 2018 Ekim’ine kadar geçen sürede resmi kayıtlara 608 kadının şiddet mağduru olduğunun geçtiğini söyledi.Sosyal Hizmetler Dairesi’nin resmi verilerine işaret eden Varış, “Ocak ile Eylül ayları arasında şiddet gördüğü gerekçesiyle 205 kadın polise başvurdu, 16 kadın Alo 183 Sosyal Hizmetler Hattı’na ‘şiddet ihbarı’ yaptı. Ülkemizde 2011-2016 yılları arasında 5 kadın cinayeti, son 2 yılda 8 kadın cinayeti işlendi. Son 2 yılda 50 kadın, 48 çocuk Lefkoşa Türk Belediyesi Kadın Sığınma Evi’ne yerleştirildi. 32 kadına da dışarıdan destek sağlandı. Tüm bu insan hakkı ihlalleri içinde en korkuncu yaşama hakkına yapılan saldırı” dedi.Ülkede 2001’de yapılan bir araştırmaya da işaret eden Ahmet Varış, “Araştırmaya katılan kadınların yüzde 73\'ü hakaret, tehdit edilme, küçümsenme gibi psikolojik şiddete maruz kaldığını, yüzde 64\'ü vurma, tokat, itme gibi fiziksel şiddete maruz kaldığını belirtti. Kadınların yüzde 4\'ü en az bir defa tecavüze uğradığını, bunlardan yüzde 19.7\'si kocası, yüzde 6.9\'u bir aile üyesi tarafından tecavüze uğradığını ifade etti” açıklamasında bulundu.“Ülkede her geçen gün artan şiddet olaylarının en baştaki nedeni kontrolsüz nüfus artışıdır” diyen Varış, “Yakın coğrafyamızda Sudan dışında vize gerektirmeden girilebilen tek devlet KKTC. Kontrolsüz nüfus artışı Birleşmiş Milletler raporlarında da yer almaktadır. Bu durum yurttaşlarımızın güvenliğini tehdit etmekte ve tüm bireyler için şiddet riskini artırmaktadır. Kıbrıs’ın kuzeyine giriş-çıkışlar kontrol altına alınmadığı ve denetimler gerçek anlamda yapılmadığı takdirde ülkemizdeki güvenlik sorunun artacağından endişe duyuyoruz” şeklinde konuştu.“SIĞINMA EVLERİNİN SAYISI ÜLKEMİZDEKİ NÜFUS GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK ARTIRILMALI”“Kadına yönelik şiddet önlenebilir bir halk sağlığı sorunudur” diyen Ahmet Varış, şunları kaydetti:“Aile kurumunu korumaya yönelik yasal mevzuatlardaki eksikliklerin giderilmesi sosyal devletin gereğidir ve toplumun geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Şiddet nedeniyle bir kadının yaşamını yitirmesi devletin sorumluluğudur. Toplumun tüm kesimlerine yönelik şiddet olayların önlenmesi için yasalardaki eksiklikler giderilmelidir. Kadınların sağlık hizmetine daha kolay erişimi sağlanmalı, şiddet mağduru kadınların korunması ve rehabilite edilmesi için hayati önemi olan sığınma evlerinin sayısı ülkemizdeki nüfus göz önünde bulundurularak artırılmalı, şiddete uğrayan kadınlar için yeterli danışmanlık hizmeti, psikolojik ve tıbbi destek sağlanmalıdır. Sivil toplum örgütleriyle birlikte toplumsal eğitim çalışmaları yapılmalıdır. Kadının cinsel, fiziksel ve psikolojik bütünlüğü dokunulmazdır. Kıbrıs Türk Kamu Hekimleri olarak şiddetin/istismarın her türlüsüne karşı olduğumuzu, hekimlik mesleğinin gereği sağlıklı ve mutlu bir toplum yaratılması amacıyla hareket ettiğimizi bir kez daha hatırlatır; dünyada ve ülkemizde bireylerin insan onuruna yakışır, sömürünün olmadığı, eşit ve özgür bir düzende yaşayacağı günler görmesini dileriz.”(RÇ/FEZ)