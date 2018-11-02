Tıp-iş “teknoloji Ve Sağlık” Sempozyumu Düzenleyecek

Lefkoşa, 2 Kasım 18 : Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın (Tıp-İş), “Teknoloji ve Sağlık” konulu sempozyum düzenleyeceği bildirildi.

TIP-İŞ’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, sempozyum 6 Kasım Salı saat 12.30’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ThalassemiaKonferans Salonunda gerçekleştirilecek.

“Teknoloji ve Sağlık” sempozyumu iki oturumdan oluşacak ve açılış konuşmasını Sağlık Bakanı Filiz Besim ve Tıp-İş Başkanı Ahmet Varış yapacak.

Sempozyumda Nükleer Tıp Uzmanı Dr. Hülya Efetürk “Radyasyon ve Hayatımızdaki Yeri”, Çocuk Hematoloji Uzmanı Dr. Ayşe Sayılı “Cep telefonu kanser yapar mı?”, Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Enginsoy“Cep telefonları gözlerimize zarar veriyor mu?” Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Barış Peker “Teknoloji Kaynaklı Ortopedik Rahatsızlıklar” Çocuk ve Ergen Psikiyatri uzmanı Dr. Ayşe Zeki “Teknoloji ile Değişen Akıl Sağlığımız”, Sosyolog ve Siyaset Bilim uzmanı Hakan Gündüz “Sosyal Medya ve Sosyalleşme”, Akademisyen, Eğitim TeknoloğuYrd. Doç. Dr. Erinç Erçağ “Teknoloji Bağımlılığı” konulu konuşmalarıyla katılacak.

Moderatörlüğünü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nurçin İncirli’nin yapacağı sempozyuma tüm basın, sağlık çalışanları ve halkın davetli olduğu belirtildi.

Sempozyuma tüm basın ve sağlık çalışanları, öğretmenler ve halkımız davetlidir.

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