Tıp-iş, Teknoloji Ve Sağlık Konulu Sempozyum Düzenledi

BESİM: “TEKNOLOJİK DEVRİM, KKTC İÇİN ÖNEMLİ”



Lefkoşa, 8 Kasım 18 : Sağlık Bakanı Filiz Besim, teknolojik devrimin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çok önemli olduğunu söyledi.



Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Dr. Burhan Nalbantoğlu Thallasaemia Merkezi Konferans Salonu’nda ‘Teknoloji ve Sağlık’ konulu sempozyum düzenledi.



Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Besim, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, çağdaş sendikacılığın gerek ülkede, gerekse dünyada tartışıldığını dile getirerek, Tıp-İş Sendikası ile yıllarca aynı yolda yürüdüklerini ve yol arkadaşlarının şu anda da başarılı işler yapılmaya devam edildiğini kaydetti.



Besim, çağdaş sendikaların, üyelerinin haklarını koruyan, denetim yapan, hükümete, bakanlıklara, meclise ve yasamaya yardımcı olan, toplumun önünü açan, bilgi paylaşımı yapan kurumlar olduğunu dile getirdi.



Filiz Besim, şu anda bir bilgi devrimi olduğunu, teknolojik gelişimlerin sağlık adına büyük önem taşıdığını söyleyerek, sempozyumu düzenledikleri için Tıp-İş’e teşekkür etti.



“Siyasiler veya dünyanın egemenleri bizi tanımasa da biz aslında teknolojiyle dünyaya her şekilde bağlanmış durumdayız” diyen Besim, şunları kaydetti:



“Ebetteki ki bu teknoloji devrinde yaşadığımız çok büyük tehditler ve tehlikeler de var. Çok kirli bilgi var, çok ticarileşme var, teknolojiyi tam ve doğru olarak kullanabiliyor muyuz? Bu nokta önem taşıyor. Temiz teknolojiyi, saf bilgiyi ticarileştirmeden büyük teknoloji denizinde bunlara kapılmadan doğru şekilde bu devrimi yaşayabilen toplumlar bana göre öz insan kimliğini koruyabileceklerdir.”



DİZDARLI



Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı da, yaz döneminde ara verilen eğitim çalışmalarını bundan sonraki süreçte sendikayla işbirliği içerisinde daha verimli yapabileceklerini söyledi.



GÜRKUT



Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut, teknoloji sayesinde ulaşılan bilgide kirliliğin söz konusu olduğunu kaydetti.



VARIŞ



Tıp-İş Başkanı Ahmet Varış da her ülkenin teknolojinin tehlikelerine karşı vatandaşlarını koruyucu önlemler aldığını belirtti. Küreselleşen dünyayla birlikte KKTC’de de teknoloji alanında birçok gelişme yaşandığına işaret eden Varış, özellikle çocukların maruz kaldığı teknolojik aygıtların çeşitliliğinin gün geçtikçe arttığına dikkat çekti.



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