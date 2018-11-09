Tıp-iş “sağlık Ve Teknoloji” Sempozyumu Düzenledi

UZMANLAR TEKNOLOJİNİN İNSAN HAYATINDAKİ YERİNİ 7 BAŞLIKTA DEĞERLENDİRDİ

Lefkoşa, 9 Kasım 18 : Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) “Teknoloji ve Sağlık” sempozyumu düzenledi. Uzmanlar teknolojinin insan hayatındaki yerini 7 başlıkta değerlendirdi.

Tıp-İş’ten verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Filiz Besim, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut ve Tıp-İş Başkanı Ahmet Varış sempozyuma katılarak açılışta birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nurçin İncirli’nin moderatörlüğünde, Nükleer Tıp Uzmanı Dr. Hülya Efetürk, “Radyasyon ve Hayatımızdaki Yeri”, Çocuk Hematoloji Uzmanı Dr. Ayşe Sayılı “Cep Telefonu Kanser Yapar Mı?”, Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Enginsoy “Cep Telefonları Gözlerimize Zarar Veriyor Mu?” konu başlıkları üzerinden konuştu.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Barış Peker, “Teknoloji Kaynaklı Ortopedik Rahatsızlıklar”, Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Ayşe Zeki, “Teknoloji ile Değişen Akıl Sağlığımız”, Sosyolog ve Siyaset Bilim Uzmanı Hakan Gündüz “Sosyal Medya ve Sosyalleşme” konuları üzerine söz aldı.

Akademisyen Eğitim Teknoloğu Yrd. Doç. Dr. Erinç Erçağ “Teknoloji Bağımlılığı” üzerine konuştu.

Tıp-İş Başkanı Ahmet Varış sempozyumun gerçekleşmesine katkı koyanlara plaket de takdim etti.

(RÇ/HÖ)