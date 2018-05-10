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Tıp-iş:”kamu Hekimlerini İtibarsızlaştırmaya Yönelik Yaklaşımlar İçin Yasal Yollara Başvuracağız”

Lefkoşa, 10 Mayıs 18 (.): Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş); başta Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde bir hekime yönelik asılsız itham ve söylemlerde bulunan bazı kişiler olmak üzere, kamu hekimlerini itibarsızlaştırmaya yönelik yaklaşım sergileyen tüm kesimlerle ilgili gerekli cezai işlemlerin yapılması için yasal yollara başvurulacağını duyurdu.

Tıp-iş:”kamu Hekimlerini İtibarsızlaştırmaya Yönelik Yaklaşımlar İçin Yasal Yollara Başvuracağız”

Lefkoşa, 10 Mayıs 18 (.): Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş); başta Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde bir hekime yönelik asılsız itham ve söylemlerde bulunan bazı kişiler olmak üzere, kamu hekimlerini itibarsızlaştırmaya yönelik yaklaşım sergileyen tüm kesimlerle ilgili gerekli cezai işlemlerin yapılması için yasal yollara başvurulacağını duyurdu.

10 Mayıs 2018 Perşembe 13:28
Tıp-iş:”kamu Hekimlerini İtibarsızlaştırmaya Yönelik Yaklaşımlar İçin Yasal Yollara Başvuracağız”

Lefkoşa, 10 Mayıs 18 (.): Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş); başta Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde bir hekime yönelik asılsız itham ve söylemlerde bulunan bazı kişiler olmak üzere, kamu hekimlerini itibarsızlaştırmaya yönelik yaklaşım sergileyen tüm kesimlerle ilgili gerekli cezai işlemlerin yapılması için yasal yollara başvurulacağını duyurdu.

Tıp-İş Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran bir hastayla ilgili bilgi verildi.

Yazılı açıklamada, “Belediye seçimlerinin de yaklaşmasıyla birlikte yine göz önünde bulunmaya çalışan bazı çevreler, 4 yıldır tanısı olup tedavi alan, daha sonra atak geçirip Mağusa Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra gözetim altında tutulurken kendi isteğiyle hastaneden ayrılan hasta bir vatandaşımız üzerinden bile prim yapmaya çalışmaktadır. Bu durum ülkemizde siyasetin geldiği nokta açısından kaygı vericidir” denildi.

Açıklamada,  devlet eliyle yürütülen, hekimliği itibarsızlaştırma, hekim emeğini değersizleştirme, sağlık sistemindeki sorunların günahını hekimlerin ve kamu sağlık çalışanlarının boynuna asma ve hekimleri hedef gösterme politikalarının, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin en önemli nedeni olduğu ileri sürüldü.

Az ve ucuz iş gücü ile çok hizmet hedeflemenin sonucu olarak hasta memnuniyetsizliği ve şiddet karşımıza çıkmaktadır” denilen açıklamada, “Kıbrıs sorunu kadar eski olan sağlık sistemindeki yasal düzenleme ve alt yapı eksiklikleriyle birlikte az hekimle çok iş yaklaşımının hekimleri iyi hekimlik ortamından uzaklaştırmakta olduğu” ifade edildi.

Açıklamada, “Kıbrıs Türk  Hekimler Sendikası olarak ülkemizdeki hasta hakları ve nitelikli kamusal sağlık hizmetlerinin sunumun sağlanması için verdiğimiz mücadelemizin yanı sıra, bundan sonraki süreçte başta Mağusa Devlet Hastanesi’nde bir meslektaşımıza yönelik asılsız itham ve söylemlerde bulunan bazı kişiler olmak üzere, kamu hekimlerini itibarsızlaştırmaya yönelik yaklaşımlar sergileyen tüm kesimlerle ilgili gerekli cezai işlemlerin yapılması için yasal yollara başvuracağımızı kamuoyuna duyururuz” denildi

(YIL/ŞEB)

 

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