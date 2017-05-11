Tıp-iş, Kamu Hastanelerinde Başlattığı Eylemi Bugün İtibarıyla Askıya Alma Kararı Aldı

USAR: “LEFKOŞA, GİRNE, GÜZELYURT VE GAZİMAĞUSA’DAKİ TOPLANTILARDA OY ÇOKLUĞUYLA EYLEMİN ASKIYA ALINMASINA KARAR VERİLDİ”

“TARTIŞMALAR HARARETLİ GEÇTİ, KİTLENİN SİYASİLERE GÜVENİ KALMADI”

“EYLEMİN DURUMU İDARENİN ATACAĞI ADIMLARA BAĞLI...GEREKLİ ADIMLAR ATILMAZSA GREVLER YİNE VE BU KEZ DOZU ARTIRILARAK YAPILACAK”

Lefkoşa, 11 Mayıs 17 : Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), kamu hastanelerinde başlattığı eylemi bugün itibarıyla askıya alma kararı aldığını açıkladı.

Eylemi kısa süreliğine askıya alacaklarını duyuran Tıp-İş, “Eylemin durumu idarenin atacağı adımlara bağlı” değerlendirmesini yaptı.

Türk Ajansı Kıbrıs (.) muhabirine açıklamalarda bulunan Tıp-İş Başkanı Sıla Usar, Sağlık Bakanlığı’nın sendikaya sunduğu taslak protokolle eylemi askıya alma kararının bugün kitleyle görüşüldüğünü belirtti.

Usar; Lefkoşa, Girne, Güzelyurt ve Gazimağusa’daki toplantılarda oy çokluğuyla eylemin askıya alınmasına karar verildiğini söyledi.

“Tartışmalar hararetli geçti” diyen Usar, “Sayın Bakanın krizi iyi yönetememesi, bu dönemde gerginliği artıcı açıklamalar yapması, kitlenin siyasilere güveninin kalmaması, kararın alınmasını güçleştirdi” ifadesine yer verdi.

Eylemin kısa süreliğine askıya alınacağını, Sağlık Bakanlığı’nın Tıp-İş’e sunduğu protokolde ciddi bir takvimlendirme olduğunu söyleyen Usar, “Bakanlığın bunun gerisine düşmesi halinde grevler yine ve bu kez dozu artırılarak yapılacak” açıklamasında bulundu.

Sıla Usar, Tıp-İş’in, hastanelerdeki her branşın, alet, edevat ve alt yapı eksikliklerinin Haziran 2017’ye kadar tamamlanması konusunun protokolde yer alması konusunda ısrarcı olacağını da kaydetti. Usar, protokolün henüz imzalanmadığını, eylemin, protokol imzalandıktan sonra askıya alınacağını da ekledi.

TIP-İŞ, HEKİM YASASI İLE SAĞLIĞA YATIRIM TALEBİYLE EYLEM BAŞLATMIŞTI

Tıp-İş, geçtiğimiz Pazartesi, hekimlerin özlük haklarının iyileştirileceği Hekim Yasası ile sağlığa yatırım talebiyle kamu hastanelerinde eylem başlatmıştı.

Eylem nedeniyle acil olmayan hiçbir hastanın ameliyat edilmeyeceği, acil olmayan hiçbir hastanın muayene ve tedavi de edilemeyeceği açıklanmıştı.

TIP-İŞ, sendikaya üye hekimlerin sadece kamuda değil özel klinik ve muayenelerde de hasta muayene etmeyeceğini duyurmuştu.

Eylem nedeniyle Sağlık Kurulu toplantıları da yapılmıyordu.

(RÇ/ÖK)