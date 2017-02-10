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10 Şubat 2017 Cuma 13:19

Tıp-iş Heyeti, Ctp’yi Ziyaret Etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Sıla Usar İncirli ve Yönetim Kurulu üyeleriyle, sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunları görüşmek amacıyla CTP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Tıp-iş Heyeti, Ctp'yi Ziyaret Etti
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SAĞLIKTA YAŞANAN SORUNLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Lefkoşa, 10 Şubat 17 (.): Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Sıla Usar İncirli ve Yönetim Kurulu üyeleriyle, sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunları görüşmek amacıyla CTP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sağlık alanında sıkıntılı bir dönemden geçildiğini söyleyerek, partisinin, güçlendirilmiş kamu hastaneleri ve sıkı denetlenen özel hastaneler yaratılması görüşünde olduğunu ifade etti.

Sağlık alanında yaşanan sorunun “göstere göstere” geldiğini, ancak bir çözüm üretilmediğini belirten Erhürman, mahkemenin kamuda çalışanların ikinci iş yapması konusundaki kararı doğrultusunda, 6 ay süre tanıdığını, bu sürede tüm kesimlerin hep birlikte çözüm üretmesi gerektiğini kaydetti.

Verilen sürenin sonunda çözüm üretilemezse, kamu hastanelerinin hizmet veremeyecek hale geleceğini söyleyen Erhürman, bu sorunu ortadan kaldıracak sistemsel düzenleme yapılması gerektiğini dile getirdi.

CTP’nin muhalefet partisi olarak, sürece aktif destek vermeye, arabulucu rolü üstlenmeye hazır olduğunu belirten Erhürman, Serbest Çalışan Hekimler Birliği ile de görüşeceklerini, bir formüle ulaşmaya çalışacaklarını kaydetti.

SILA USAR İNCİRLİ

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Sıla Usar İncirli, devletin kamu sağlık sistemini, destekten yoksun bıraktığını, itibarsızlaştırmaya çalıştığını ileri sürerek, yeni hastane, hekim ve hemşire istihdamı yapmadığını belirtti.

Hastaların kötü koşullara sahip hastanelerde tedavi gördüğünü, mutlu olmadığını, tedavi görmek için uzun saatler beklediğini kaydeden İncirli, bunun sorumlusunun doktorlar olmadığını söyledi.

İncirli, doktor arasında gerçek bir kutuplaşma yaşanmadığını, tüm doktorların çağdaş ve sürdürülebilir bir sistem oluşturulmasını istediğini dile getirerek, doktorlar arasında kutuplaşma varmış gibi yansıtılarak esas sorunun gözden kaçırılmak istendiğini savundu.

Özlük haklarının iyileştirilmesi halinde hekimlerin tam gün çalışmaya hazır olduğuna vurgu yapan İncirli, hakların iyileştirilmeden tam güne geçilmesi halinde, kaos yaşanacağını, çok sayıda doktorun istifa edeceğini, şu anda da istifa eden doktorlar bulunduğunu, istifa edenlerin yerlerinin doldurulmadığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı ile henüz bir anlaşmaya varmadıklarını söyleyen İncirli, anlaşıldığı yönünde açıklamalar yapılmasını eleştirdi.

İncirli, sağlık çalışanlarının haklarının geriye götürülmeye çalışıldığını ileri sürdü.

Soruna gerçekçi çözümler bulmak gerektiğini söyleyen İncirli, hastanelerin yıkık dökük olduğunu, bu koşullarda döner sermaye sisteminin uygulanmasının sürdürülebilir ve gerçekçi olmayacağını savundu.

Yaşanan sorunlarda bugüne kadar iktidara gelen tüm hükümetlerin sorumluluğu bulunduğunu söyleyen İncirli, çözüm için tüm kesimlerin birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

(GÖZ/ÖK)   FOTOĞRAFLI

Haber: Gözde Süreç Sarı   Fotoğraf: Erol Uysal 

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