Tıp-iş: “hastanelerdeki Eksiklikler İnsan Sağlığını Tehdit Edecek Boyutta”





VARIŞ: “PERSONEL EKSİKLİĞİ, KONU HASTANE OLDUĞUNDA İNSAN SAĞLIĞI VE YAŞAMINI TEHDİT EDECEK BOYUTLARA ULAŞABİLİYOR”“HASTANELERDEKİ EKSİKLİKLER YÜZÜNDEN GEÇEN YIL YAPILAN SEVKLER İÇİN 45 MİLYON TL ÖDENMESİ GEREKİYOR”“İYİLEŞTİRME YAPILMADIĞI TAKDİRDE EYLEM GÜNDEME GELECEK”Lefkoşa, 17 Ekim 18 (.): Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Dr. Ahmet Varış, hastanelerdeki personel, ilaç ve ekipman eksikliğinden dolayı, hastalara gerekli tedavinin sağlanamadığını, 2017’de hastanelerdeki eksikliklerden dolayı yapılan sevkler karşılığında 45 milyon TL ödeme yapılması gerektiğini savundu.Tıp-İş Başkanı Dr. Ahmet Varış, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi binasında düzenlenen basın toplantısında hastanelerdeki eksikliklere ve yaşanan sıkıntılara dikkat çekti.SAĞLIĞA AYRILAN BÜTÇE…Ülkede artan nüfus yoğunluğunun, sağlık hizmetlerinin finansmanını yetersiz kıldığını kaydeden Varış, “Ülkede sağlığa ayrılan bütçe yüzde 7.2’dir. Avrupa Birliği, sağlığa bütçenin en az 9.6’sının ayrılmasını öneriliyor, ideali ise yüzde 12-13 ayrılmasıdır” dedi.“PERSONEL EKSİKLİĞİ İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDECEK BOYUTA ULAŞABİLİYOR”Sağlıkta hekim ve personel eksikliğine değinen Varış, “(Personel eksikliğinde) konu hastane olduğunda insan sağlığı ve yaşamını tehdit edecek boyutlara ulaşabilmektedir. Hastanelerdeki personel eksikliği sorununun, hastalıkların tedavisini olumsuz etkilediği herkes tarafından bilinmektedir” dedi.Varış, devlet hastanelerinde taşeronlar tarafından eğitimsiz elemanlarla yürütülen hizmetlerden dolayı hasta ve çalışanların güvenliğinin risk altına olduğunu da belirtti.“TEDAVİ SÜREÇLERİ OLUMSUZ ETKİLENİYOR”Hekimlerin, hastalarla ilgilenmenin yanında sürekli olarak “ilaç teçhizat ve malzeme eksiklikleriyle” de uğraşmak zorunda kaldığını ifade eden Varış, “Tarafımızca defalarca yapılan talepler zamanında karşılanmadığından dolayı hastaların tedavi süreçleri olumsuz etkilenmektedir” diye konuştu.Antibiyotik ve anti viral ilaçların eksikliğinden enfeksiyonların gerektiği gibi tedavi edilemediğini; ameliyat masalarının yetersiz sayıda olmasından dolayı bekleme listelerinin uzadığını, ameliyat aletlerinin eksikliğinden bazı ameliyatların yapılamadığını ifade eden Varış, eksikliklerden dolayı sağlık harcamalarının da arttığını belirtti.“SEVKLER İÇİN 45 MİLYON TL”Varış, devlet hastanelerdeki eksikliklerden dolayı 2017’de hasta sevkleri için ödenen meblağın 45 milyon TL olduğunu ancak Onkoloji Hastanesinin yapımının maliyetinin 20 milyon TL olduğunu belirterek “Malzeme eksikliğinden dolayı laparoskopik (küçük delik açma) yöntemle safra kesesi ameliyatı yapılamıyor. Hastalar bazen ameliyat için kendi cebinden malzeme alıyor” dedi.Varış, sağlık alanında iyileşmeler yaşandığı yönünde yapılan açıklamalara da fazla itibar edilmemesi gerektiğini savundu.Bölüm şeflerinin de hazır bulunduğu basın toplantısında basına hastanelerdeki eksik ilaç, ekipman listesi de dağıtıldı.“EYLEM GÜNDEME GELECEK”Tıp-İş Başkanı Dr. Ahmet Varış, hastanelerdeki eksikliklerin giderilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydederek, “İyileştirme yapılmadığı takdirde eylem gündeme gelecektir” uyarısında bulundu.(ID/GÜL) FOTOĞRAFLIHaber ve fotoğraf: İbrahim Diran