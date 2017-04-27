Tıp-iş Hastane Önünde Açıklama Yaptı

USAR: “İKİNCİ İŞ DEĞİL, ÖZLÜK HAKLARIMIZIN İYİLEŞTİRİLMESİNİ VE HASTANELERİN TAM DONANIMLI HALE GELMESİNİ İSTİYORUZ”

Lefkoşa, 27 Nisan 17 (.): Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önünde açıklama yaparak hükümeti sağlıktaki sorunları çözmeye çağırdı.

Tıp-İş Başkanı Dr. Sıla Usar yaptığı açıklamada, “İkinci iş değil, özlük haklarımızın iyileştirilmesini ve hastanelerin tam donanımlı hale gelmesini istiyoruz” dedi.

Usar, hükümetin sorunları çözmek için atacağı adımlar konusunda işbirliğine ve birlikte çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

(RÇ/ŞEB) FOTOĞRAFLI- EK VERİLECEK