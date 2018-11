Tıp-iş Cengiz Topel Hastanesi’nde Basın Toplantısı Düzenledi

HASTANEDEKİ EKSİKLİKLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

VARIŞ: “ÜLKEMİZDEKİ SAĞLIK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAĞLIKLA İLGİLİ YASAL MEVZUATLAR DERHAL GÜNCELLENMELİDİR”

Lefkoşa, 27 Kasım 18 : Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Cengiz Topel Hastanesi’nde basın toplantısı düzenleyerek Cengiz Topel Hastanesi’ndeki sorunları ve ülkedeki sağlık sistemini değerlendirdi.

Tıp-İş Başkanı Ahmet Varış burada yaptığı konuşmada, 1929 yılında hizmete giren Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nin, o dönemde bölgede faaliyet gösteren CMC Maden Şirketi tarafından, kendi işçileri ile ailelerine hizmet vermesi amacıyla inşa edildiğini ve bölge sakinlerine de hizmet vermeye başladığını kaydetti.

“18 Nisan 1975 tarihinde Sağlık Bakanlığı’na bağlanan hastanemiz zaman zaman sıkıntılı dönemler geçirmiştir” diyen Varış, Kronik Hastalıklar Hastanesi veya Sağlık Merkezi olması gündeme gelen Cengiz Topel Hastanesi’nin, 2001 yılında, bölge halkı için gerekliliği kabul edilerek ‘ikinci basamak’ hastane olarak hizmet verebilmesi için gerekli tadilat, altyapı eksikliklerinin giderilmesi, cihaz ve personel alımlarına başlanmasına karar verildiğini anımsattı.

“17 YILLIK SÜREDE GEREKEN YATIRIMLAR YAPILDI MI?”

“Geçen 17 yıllık sürede Cengiz Topel’in gerçek anlamda ikinci basamak bir devlet hastanesi olması için gereken yatırımlar yapıldı mı?” diye Soran Varış, Cengiz Topel Hastanesi’nin eksik hekim, hemşire ve personel kadroları ile yetersiz fiziki koşullarda her geçen gün artan nüfusa rağmen hizmet vermeye çalıştığını belirtti.

2010 yılı istatistiklerine bakıldığında, tam zamanlı çalışan 11 hekim, 2 diş hekimi, toplam 88 personelle ve haftanın bazı günlerinde gelen 5 hekimle 40 bin poliklinik ve 18 bin acil hastasına hizmet verilirken; son 1 yılda tam zamanlı çalışan 9 hekim, 1 diş hekimi, toplam 85 personelle ve haftanın bazı günlerinde gelen 9 hekimle 60 bin poliklinik ve 30 bin acil hastasına hizmet verildiğini dile getiren Varış, artan nüfus ve hasta sayısına karşın Cengiz Topel’e yeterli sayıda hekim ve personel istihdamı yapılmadığını kaydetti.

“İkinci basamak sağlık hizmeti veren bir hastane bünyesinde genel cerrahi, kadın doğum, çocuk ve dahiliye branşlarının her birinde en az 6 uzman bulunmalıdır. Toplam 24 hekim asgari ihtiyaçtır” şeklinde konuşan Varış şöyle devam etti:

“Hekim eksiklikleri nedeniyle hastanemizde acil servis nöbetleri güçlükte dönmekte; meslektaşlarımız idare tarafından branşları dışında ve görev, yetki ve sorumluluklarına aykırı olarak çalıştırılmaktadır.

112 Hızır Servis’in teşkilatlanması yasal mevzuatta yer almadığı için ambulansta görev yapacak hemşireler diğer servislerden çekilmektedir. Peki bu ne demektir? Acil gelen 112 çağrısı için çıkan hemşire diğer servislerde görev yapan hemşire demektir. Siz hızır servisi ayırmazsanız diğer servislerdeki hastaların ihtiyaç duyduğu hemşireyi hızıra göndermek zorunda kalırsınız. Cengiz Topel hızırı son 11 ayda 1064 çağrıya cevap vermiş bir servistir. 1064 acil hastaya yokluklar içinde müdahale etmiştir.”

“FİZİKİ ALTYAPI YETERSİZ”

Hastanenin fiziki alt yapısının ikinci basamak bir devlet hastanesine göre yetersiz olduğunu dile getiren Varış şöyle devam etti:

“İlaç, malzeme ve alet eksiklikleri hem hastaları hem de biz çalışanları mutsuz etmektedir. Gelen geçen hükümetler Cengiz Topel’i çağımızın gereklerine uygun bir donanıma kavuşturmak için yeterli çabayı sarf etmemiştir. Hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının bireysel çabası ve bağışlarla eksiklikler giderilmeye çalışılmaktadır.

Bir kez daha söyleyelim. ‘Sağlık bir maliyet değil bir yatırımdır.’

Gelen geçen hükümetler sağlıktaki sorunlarla yüzleşmek yerine, çözümleri hep ötelemeye çalışmış, sağlık hizmetlerindeki aksaklıkların sorumluluğunu çalışanların sırtına yüklemeyi alışkanlık haline getirmiştir. Yaptıkları bir şey daha var. Söz vermek.

Cengiz Topel’in kalkındırılacağı ve hizmet kalitesinin artırılacağının sözünü vermek. Ancak icraatlar gerçekten böyle midir? Bunu en iyi hizmet veren biz hekimler ve sağlık çalışanları ile hizmet alan hastalarımız bilmektedir.

Çözümlere ulaşmaksızın yıllardır benzer sorunları dile getiriyoruz. Çalışanlar verilen, hastalar alınan hizmetin kalitesinden memnun değildirler.

Nöbette hastanede sadece tek bir nöbetçi hekimin bulunması, hızıra acildeki hemşirenin çıkması, laboratuvar ve röntgen hizmetlerinin kesintisiz verilememesi, eczanesinde yeterli ilacının olmaması, polisin 24 saat boyunca bulunmaması Cengiz Topel Hastanesi’ni güvensiz kılmaktadır.”

CENGİZ TOPEL’İN GERÇEK BİR HASTANE OLABİLMESİ İÇİN

Varış, Cengiz Topel’in gerçek bir hastane olabilmesi için, “Hekim, hemşire ve personel kadro sayılarının ivedilikle arttırılması, tıbbi cihaz ve ilaç eksikliklerinin giderilmesi, hastanenin fiziki alt yapısının düzeltilmesi, güvenlik zafiyetlerinin giderilmesi ve sağlıkta taşeronlaşmaya son verilmesi gerektiğini” dile getirdi.

“Ülkemizdeki sağlık sisteminin geliştirilmesi için sağlıkla ilgili yasal mevzuatlar derhal güncellenmelidir” diyen Varış bölgedeki sivil toplum örgütlerine çağrıda bulunarak “Cengiz Topel Hastanesi’ne sahip çıkalım. Hastanemizi geliştirmek ve çağımızın gerektirdiği modern olanaklara ulaştırmak için seferberlik ilan edelim” dedi.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın ülkede yaşayan her bir yurttaşın sağlık hakkını savunduğunu dile getiren Varış, “Yeşilırmak’tan Dipkarpaz’a kadar her bir yurttaş eşit, aynı kalitede ve güvende sağlık hizmeti alana kadar mücadelemiz sürecektir” sözlerini kullandı.

(DOĞ/ŞEB) FOTOĞRAFLI

Haber: Doğuş Özokutan Çiftçioğlu Fotoğraf: Erol Uysal