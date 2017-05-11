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11 Mayıs 2017 Perşembe 14:02

Tıp-iş Başkanı Usar, Bu Akşamüzeri Sağlık Bakanı İle Görüşeceklerini Açıkladı

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Sıla Usar, bu akşamüzeri Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ile görüşeceklerini kaydederek, “Bakanlığın sendikaya sunduğu taslak protokole bazı eklemeler yaptık. Görüşmede bunu ele alacağız. Görüş birliğine varıp protokolü imzalarsak eylemi askıya alacağız. Eylem sürüyor” dedi.

Tıp-iş Başkanı Usar, Bu Akşamüzeri Sağlık Bakanı İle Görüşeceklerini Açıkladı
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“TASLAK PROTOKOLE BAZI EKLEMELER YAPTIK. HASTANELERDEKİ EKSİKLİKLER VE 2008-2011 ARASINDA İSTİHDAM EDİLEN HEKİM ARKADAŞLARIMIZ KONUSUNDA HASSASIZ”

“GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARIP PROTOKOLÜ İMZALARSAK EYLEMİ ASKIYA ALACAĞIZ...”

Lefkoşa, 11 Mayıs 17 : Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Sıla Usar, bu akşamüzeri Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ile görüşeceklerini kaydederek, “Bakanlığın sendikaya sunduğu taslak protokole bazı eklemeler yaptık. Görüşmede bunu ele alacağız. Görüş birliğine varıp protokolü imzalarsak eylemi askıya alacağız. Eylem sürüyor” dedi.

Bu sabah bölgelerde yapılan kitle toplantılarında eylemin askıya alınması yönünde oy çokluğuyla karar üretildiğini de anımsatan Usar, protokol imzalanmadan eylemin askıya alınmayacağını kaydetti.

Tıp-İş Başkanı Sıla Usar, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı kısa açıklamada, bugün saat 17.30’da Sağlık Bakanlığı’nda Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ile bir araya geleceklerini söyledi.

“HASTANELERDEKİ EKSİKLİKLER VE 2008-2011 ARASINDA İSTİHDAM EDİLEN HEKİM ARKADAŞLARIMIZ KONUSUNDA HASSASIZ”

Usar, taslak protokole yaptıkları eklemeler konusunda da bilgi vererek şunları belirtti:

“Hastanelerdeki her branşın alet, edevat ve alt yapı eksikliklerinin tamamlanması konusunda hassasız.

2008-2011 arasında istihdam edilen 35’e yakın hekim arkadaşımızla ilgili adaletsiz bir durum söz konusu. Bu arkadaşlarımız yapılan maaş artışlarından yararlanamıyor. Bu adaletsiz durumunun mutlak surette iyileştirilmesini talep ediyoruz. Protokole bunları ekledik.”

(RÇ/HA)

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