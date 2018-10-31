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Tıp-iş 2019 Bütçesinde Sağlığa Ayrılan Payın Artırılmasını İstedi

Lefkoşa, 31 Ekim 18 (.): Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), 2019 yılı bütçesinde  sağlığa ayrılan payın, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde artırılmasını istedi.

Tıp-iş 2019 Bütçesinde Sağlığa Ayrılan Payın Artırılmasını İstedi

Lefkoşa, 31 Ekim 18 (.): Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), 2019 yılı bütçesinde  sağlığa ayrılan payın, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde artırılmasını istedi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 12:04
Tıp-iş 2019 Bütçesinde Sağlığa Ayrılan Payın Artırılmasını İstedi
Lefkoşa, 31 Ekim 18 (.): Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), 2019 yılı bütçesinde  sağlığa ayrılan payın, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde artırılmasını istedi.
Tıp-İş  Başkanı Ahmet Varış yaptığı yazılı açıklamada,  artan nüfus ve tıbbın gelişmesine paralel olarak, idarenin, insan işgücü, fiziki koşullar ve  alt yapıyı güçlendirmesi gerektiğinin altını çizdi.
Varış, 2017 yılında kamu sağlık merkezlerinin eksiklikleri nedeniyle sevk edilen hastalar için ödenen para 45 milyon iken, 2018 yılında 70 milyon olmasının  beklendiğini; kamu sağlık merkezlerindeki eksikliklerden hizmet veren kamu sağlık çalışanları değil idarenin  sorumlu olduğunu ifade etti.
Varış, “Ulusal sağlık politikalarının güçlü kamusal sağlık hizmetleri ekseninde yürütülmesi ve geliştirilmesi, sağlığın özelleştirme ve maliyet hesapları ile zayıflatılma tehlikelerinden korunması, hekim göçünü önlemek için hekimlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sonuç olarak yurttaşların en temel insan hakkı olan sağlık hakkının korunması ve geliştirilmesi mücadelesinde sendikamızla birlikte  meslek örgütümüz Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ne de büyük görevler düşmektedir” dedi. 
Varış, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanlığı görevini devralan  Özlem Gürkut ve yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar diledi.
(YIL/HA)
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