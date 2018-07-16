banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
89744
ALTIN
193.327
DOLAR
4.8352
STERLİN
6.4140
EURO
5.6600
Şantaj soruşturması sürüyor
ŞANTAJ SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Hırsız misafir tutuksuz yargılanacak
HIRSIZ MİSAFİR TUTUKSUZ YARGILANACAK
Trafikte Son Bir Haftanın Bilançosu: 19 Yaralı, 845 Rapor!
Trafikte Son Bir Haftanın Bilançosu
Polisiye Haberler…
Polisiye Haberler…
banner282

Tıp-iş’ten Sağlık Bakanlığı’na “Tatminkar Adım Yok” Eleştirisi!

“BAKANLIK TEŞVİK EDİCİ, ÖZENDİRİCİ DEĞİL, BASKICI BİR TUTUM İÇİNDE”

Tıp-iş’ten Sağlık Bakanlığı’na “Tatminkar Adım Yok” Eleştirisi!

“BAKANLIK TEŞVİK EDİCİ, ÖZENDİRİCİ DEĞİL, BASKICI BİR TUTUM İÇİNDE”

16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:21
Tıp-iş’ten Sağlık Bakanlığı’na “Tatminkar Adım Yok” Eleştirisi!

“BAKANLIK TEŞVİK EDİCİ, ÖZENDİRİCİ DEĞİL, BASKICI BİR TUTUM İÇİNDE”
Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Ahmet Varış, Sağlık Bakanlığı’nın kamu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için tatminkar adımlar atmadığını savunarak, bakanlığın bazı konularda teşvik edici, özendirici değil baskıcı bir tutum izlediğini söyledi.
Yazılı açıklamasında, Sağlık Bakanlığı’nın bazı icraatlarının bilimsel gelişmelerden ve sürdürülebilir olmaktan uzak olduğunu belirten Varış, acil servis hizmetlerimiz özlenen düzeye ulaşamadığını da söyledi.  
Ahmet Varış, “Acil servislerimizde uygun kadroların oluşturulması yerine hizmetler sözleşmeli ve asistan hekimler eliyle yürütülmekte hatta meslektaşlarımız dayatmalarla, zorla çalıştırılmakta” görüşünü savundu.
“BAZI HEKİMLER 6 AYRI KAMU KURULUŞUNDA GÖREVLENDİRİLDİ…”
Bazı hekimleri 6 ayrı kamu sağlık kuruluşunda görevlendirildiğini belirten Varış, “Bir hekim haftanın her günü farklı bir sağlık kurumunda çalışmak, hafta sonu nöbetlerini de farklı bir merkezde tutmak zorunda bırakılıyor” dedi.  
“Bakanlık, hekim eksikliklerini tamamlamak, acil servis veya merkezden uzak sağlık kurumlarında hekimlerin çalışmalarını özendirmek yerine baskıcı bir tutum içerisine giriyor” görüşünü de savunan Tıp-İş Başkanı Varış,  “Böylesi bir tutum kabul edilebilir değil” ifadelerine yer verdi.


“BAZI İLAÇLAR ÇÖPE GİDERKEN, BAZILARINDA EKSİKLİK YAŞANIYOR”

İlaç Eczacılık Dairesi’nde idari zafiyet olduğunu da savunan Varış, hem bu hem de otomasyon sistemindeki eksiklik nedeniyle maliyeti yüksek ilaç ve tıbbi malzemelerin zaman zaman çöpe gittiğini, enfeksiyon, kanser ve bazı kronik hastalıkların tedavilerinde kullanılan ilaçlarda da eksiklikler olduğunu kaydetti.
Varış, “Kamu sağlık merkezlerinde tetkikler için gerekli olan malzemeler ve kitlerin eksiklikleri hastaların tanı almasını geciktirebiliyor” dedi.
“BEKLEME SÜRELERİ, LİSTELER UZADIKÇA UZUYOR…”

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 8 ameliyat salonu olduğunu kaydeden Tıp-İş Başkanı Varış, “Operasyonlar için bekleme süreleri ve listeler uzadıkça uzuyor, acil durumlarda hastalar sevk ediliyor. Tam donanımlı yeni ameliyathane ve modern poliklinik binası yaparak hekimlerin daha fazla hastaya daha iyi şartlarda hizmet vermesinin sağlanması yerine ülkenin sınırlı mali kaynakları sevklere harcanıyor” ifadelerini kullandı.

“ONKOLOJİ HASTANESİ’NDEKİ 1. KAT VE GÖĞÜS CERRAHİSİ SERVİSİ AÇILAMADI”

Ahmet Varış, aylar önce yaptıkları çağrılara rağmen personel ve hemşire istihdamı yapılmadığı için Onkoloji Hastanesi’ndeki 1. kat ve Göğüs Cerrahisi Servisi’nin açılamadığını, yoğun bakım yatak sayısının azaltıldığını söyledi.

“TATMİNKAR İCRAAT GÖREMEDİĞİMİZİ ÜZÜLEREK PAYLAŞIYORUZ”

Tıp-İŞ Başkanı Varış şöyle devam etti:

“Sağlık işlerinden sorumlu bakanlığın yaklaşık 6 aylık dönem içinde sosyal devlet anlayışının gereği olan kamu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine dair tatminkâr bir icraat göremediğimizi üzülerek kamuoyu ile paylaşıyoruz. Aksine kamu sağlık merkezlerinin önce zayıflatılıp ardından çökertilmesi ve devlet eliyle sağlık hizmetlerinin özel sektöre peşkeş çekilmesi girişimlerine Kıbrıs Türk Kamu Hekimleri olarak asla izin vermeyeceğiz. Bunu, bir kez daha hatırlatırız.”

banner288
Son Güncelleme: 16.07.2018 20:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs Türk Hemşireler Ve Ebeler Sendikası, Üyelerinin Darp Edilmesini Kınadı!
Kıbrıs Türk Hemşireler Ve Ebeler Sendikası, Üyelerinin Darp Edilmesini Kınadı!
Ana Muhalefetten Hükümetin Basın Toplantısına Eleştiri!
Ana Muhalefetten Hükümetin Basın Toplantısına Eleştiri!
Arıklı’dan Hükümete “bırakıp Gidin” Çağrısı
Arıklı’dan Hükümete “bırakıp Gidin” Çağrısı
Hak-sen’den Merkezi Cezaevi İçin Yasa Önerisi
Hak-sen’den Merkezi Cezaevi İçin Yasa Önerisi
Yim’de Görüşülen Vatandaşlık İptali Davaları.. İçişleri Bakanlığı 2 Ara Emri Talebine İtiraz Etmedi
Yim’de Görüşülen Vatandaşlık İptali Davaları.. İçişleri Bakanlığı 2 Ara Emri Talebine İtiraz Etmedi
Polis Ve Ydü Arasında Protokol
Polis Ve Ydü Arasında Protokol
Erhürman: “5 ayda 52 yasa tasarısı ve karar tasarısı meclis’e gönderildi”
Erhürman: “5 ayda 52 yasa tasarısı ve karar tasarısı meclis’e gönderildi”
Nami: “Zamların zamana yayılması mümkün değil”
Nami: “Zamların zamana yayılması mümkün değil”
Erhürman: “Hükümet,yetersiz bulunsa bile, dövizin yükselişi karşısında tedbir aldı”
Erhürman: “Hükümet,yetersiz bulunsa bile, dövizin yükselişi karşısında tedbir aldı”
Sıcak ve nemli hava devam edecek
Sıcak ve nemli hava devam edecek

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim