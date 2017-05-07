Tıp-İş Yarın Acil Hastalar Dışında Hizmet Vermeme Eylemi Başlatıyor

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), yarın, ülke genelinde acil hastalar dışında polikliniklerde ve ameliyathanelerde hizmet vermeme eylemine başlayacağını açıkladı.

Tıp-İş’ten yapılan açıklamaya göre, sendika, yarın saat 09.00’daLefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, saat 10.00’da Girne Dr. Akçiçek Hastanesi ve Cengiz Topel Hastanesi’nde, saat 11.00’de ise Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde basın açıklaması yapacak.

Sendika, eylemin süresini hükümetin tutumunun belirleyeceğini ifade etti.