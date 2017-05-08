Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Mayıs 2017 Pazartesi 07:13

Tıp-iş Ülke Genelinde Eylem Başlattı

Kamu hekimlerinin örgütlü olduğu Tıp-İş, ülke genelindeki hastane ve sağlık merkezlerinde eylem başlattı. Tıp-İş Başkanı Sıla Usar İncirli, Tıp-İş üyesi hekimlerin eylem süresince özel klinik ve muayenehanelerde de hasta görmeyeceğini açıkladı. İncirli, taleplerinin karşılanması yönünde gerçek bir ilerleme görmezlerse eylemlerinin artarak süreceğini söyledi.

Tıp-iş Ülke Genelinde Eylem Başlattı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

POLİKLİNİKLERDE VE AMELİYATHANELERDE ACİL HASTALAR DIŞINDA HİZMET VERİLMİYOR

İNCİRLİ: “TIP-İŞ ÜYESİ HEKİMLER EYLEM SÜRESİNCE ÖZEL KLİNİKLERİNDE DE HASTA GÖRMEYECEK”

 Kamu hekimlerinin örgütlü olduğu Tıp-İş, ülke genelindeki hastane ve sağlık merkezlerinde eylem başlattı.

Acil serviste ve servislerde yatan hastalar dışındakilere hizmet vermeme, acil ameliyatlar dışında ameliyat yapmama kararı alan sendikanın eylemi nedeniyle Sağlık Kurulu toplantıları da yapılmıyor.

Tıp-İş Başkanı Sıla Usar İncirli, Tıp-İş üyesi hekimlerin eylem süresince özel klinik ve muayenehanelerde de hasta görmeyeceğini açıkladı.

İncirli, taleplerinin karşılanması yönünde gerçek bir ilerleme görmezlerse eylemlerinin artarak süreceğini söyledi.

Tıp-İş’in eylem kararı çerçevesinde bu sabah saat 09.00’da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde basın açıklaması yapıldı.

Aynı şekilde saat 10.00’da Girne Dr. Akçiçek Hastanesi ve Cengiz Topel Hastanesi’nde, saat 11.00’de ise Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde basın açıklaması yapılacak.

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Tıp-iş Ülke Genelinde Eylem Başlattı
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eğlence Mekânına Arabası İle Girdi Eğlence Mekânına Arabası İle Girdi
Düğün Dönüşü Kaza Yaptılar Düğün Dönüşü Kaza Yaptılar
Lerzan Kürkçü’nün Sergisi 15 Mayıs’ta İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda Lerzan Kürkçü’nün Sergisi 15 Mayıs’ta İsmet...
Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Küçük Ve Büyükbaş Hayvan Satışı Yapıyor Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Küçük Ve Büyükbaş...
Mete Adanır Caddesi Trafiğe Kapatıldı Mete Adanır Caddesi Trafiğe Kapatıldı
Kamuda Yaz Mesaisi Başladı Kamuda Yaz Mesaisi Başladı
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Eğlence Mekânına Arabası İle Girdi

Haberi Oku