Tıp-iş Ülke Genelinde Eylem Başlattı

POLİKLİNİKLERDE VE AMELİYATHANELERDE ACİL HASTALAR DIŞINDA HİZMET VERİLMİYOR
İNCİRLİ: “TIP-İŞ ÜYESİ HEKİMLER EYLEM SÜRESİNCE ÖZEL KLİNİKLERİNDE DE HASTA GÖRMEYECEK”
Kamu hekimlerinin örgütlü olduğu Tıp-İş, ülke genelindeki hastane ve sağlık merkezlerinde eylem başlattı.
Acil serviste ve servislerde yatan hastalar dışındakilere hizmet vermeme, acil ameliyatlar dışında ameliyat yapmama kararı alan sendikanın eylemi nedeniyle Sağlık Kurulu toplantıları da yapılmıyor.
Tıp-İş Başkanı Sıla Usar İncirli, Tıp-İş üyesi hekimlerin eylem süresince özel klinik ve muayenehanelerde de hasta görmeyeceğini açıkladı.
İncirli, taleplerinin karşılanması yönünde gerçek bir ilerleme görmezlerse eylemlerinin artarak süreceğini söyledi.
Tıp-İş’in eylem kararı çerçevesinde bu sabah saat 09.00’da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde basın açıklaması yapıldı.
Aynı şekilde saat 10.00’da Girne Dr. Akçiçek Hastanesi ve Cengiz Topel Hastanesi’nde, saat 11.00’de ise Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde basın açıklaması yapılacak.