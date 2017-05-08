08 Mayıs 2017 Pazartesi 07:13

Tıp-iş Ülke Genelinde Eylem Başlattı

Kamu hekimlerinin örgütlü olduğu Tıp-İş, ülke genelindeki hastane ve sağlık merkezlerinde eylem başlattı. Tıp-İş Başkanı Sıla Usar İncirli, Tıp-İş üyesi hekimlerin eylem süresince özel klinik ve muayenehanelerde de hasta görmeyeceğini açıkladı. İncirli, taleplerinin karşılanması yönünde gerçek bir ilerleme görmezlerse eylemlerinin artarak süreceğini söyledi.