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Tıp-İş: “Toplumun Dokusuna Uygun Olmayan Çocuk İstismarları ve Cinayetleri Nedeniyle Kıbrıs Türk Kamu Hekimleri Olarak Derin Üzüntü Duyuyoruz”

“DEVLETİN GEREKLİ TEDBİRLERİ İVEDİLİKLE ALMASI GEREK”

Tıp-İş: “Toplumun Dokusuna Uygun Olmayan Çocuk İstismarları ve Cinayetleri Nedeniyle Kıbrıs Türk Kamu Hekimleri Olarak Derin Üzüntü Duyuyoruz”

“DEVLETİN GEREKLİ TEDBİRLERİ İVEDİLİKLE ALMASI GEREK”

31 Mayıs 2018 Perşembe 09:13
Tıp-İş: “Toplumun Dokusuna Uygun Olmayan Çocuk İstismarları ve Cinayetleri Nedeniyle Kıbrıs Türk Kamu Hekimleri Olarak Derin Üzüntü Duyuyoruz”

“DEVLETİN GEREKLİ TEDBİRLERİ İVEDİLİKLE ALMASI GEREK”
Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), ülkede son yıllarda giderek artan, toplumun dokusuna uygun olmayan çocuk istismarları ve cinayetleri nedeniyle, Kıbrıs Türk kamu hekimleri olarak derin üzüntü duyduklarını kaydetti. 
Tıp-İş Başkanı Ahmet Varış yaptığı yazılı açıklamada, devletin yetkili organlarının toplumun hem fiziksel hem de ruh sağılığını korumaya yönelik gerekli tedbirleri ivedilikle alması gerektiğini vurgulayarak, devlet yetkililerini “günübirlik çözümlerle sorunları öteleme alışkanlıklarından” vazgeçip, sorumluk bilinciyle gereken politikaları belirlemesi konusunda göreve çağırdı. 
Varış şöyle devam etti: “İnsanoğlunun doğumundan ölümüne kadar hayatının her evresinde yanında olan ve şiddet olaylarından mağdur olan tüm bireylerle ilk temas eden meslek grubu olarak devletin ve toplumun tüm kesimlerinin bu sorunların çözümüyle ilgili çaba sarf etmesi gerektiği kanısındayız.” 
“YAŞAM HAKKI, TEMEL HAKLARIN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN ÖN KOŞUL” 

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“Yaşam hakkı, çocukların hak sahibi, eşit, özgür ve onurlu birer birey olarak, barış içerisinde, iyi ve mutlu bir yaşam sürmesi için gerekli olan sağlık, sosyal hizmet, sosyal yardım, eğitim ve adalet alanlarının bütüncül bir biçimde ve çocuk merkezli olarak yapılandırılmasını gerektirir” diyen Varış, yaşam hakkının, temel hakların gerçekleşmesi için ön koşul olduğunu vurguladı. 
Diğer hakların gerçekleşmesinin yaşama hakkını doğrudan etkileme olduğuna işaret eden Varış, KKTC Anayasası’na göre herkesin hayat ve vücut bütünlüğü hakkına sahip olduğunu kaydetti.  
Ailenin toplumun temeli olduğunu ifade eden Varış, devlet ve diğer kamu tüzel kişilerin, ananın ve çocuğun korunması için gerekli önlemleri alıp, örgütleri kurması gerektiğine dikkat çekti. Ahmet Varış, aynı zamanda devletin herkesin beden ve ruh sağılığı içinde yaşayabilmesini ve tıbbi bakım görmesini sağlamakla ödevli olduğunu söyledi.  
Tıp-İş Başkanı Varış şöyle devam etti: “Ruh sağlığı sorunları bulunan bireylerin durumlarını, işlevlerini ve iyilik hallerini geliştirmek, ailelerine destek vermek devletin görevidir. Çocuk hakları sözleşmesi içeriğinde çocuklar korunması gereken varlıklar değil özel hakları olan bireyler olarak ele alınmaktadır.”
 

Son Güncelleme: 31.05.2018 12:38
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