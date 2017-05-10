'TIP-İŞ'TEN YANIT BEKLİYORUZ'

Sağlık Bakanı Sucuoğlu Yenidüzen'e açıkladı: TIP-İŞ ile görüşmemiz olumlu geçti. İstediğimiz noktaya vardık. TIP-İŞ ‘ten uzlaştığımıza dair yanıt bekliyoruz.Toplantı olumlu geçti, tıp iş ayrıldı, kendi üyelerine ortak paydalarda görüş birliğine vardık. Tamamında görüş birliği aldık. Henüz Tıp iş ten bize uzlaştığımıza dair yanıt gelmedi. Gelen tıp iş başkanı ve iki yönetim kurulu üyesi, tabipler birliği başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştük, görüşmemiz olumlu geçti, onlardan yanıt bekliyoruz. Geldiğimiz nokta arzu edilen noktadır, tıp iş ten yanıt bekliyoruz